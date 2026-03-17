Το κράτος θα πρέπει να εξετάσει, "ως δραστικό μέτρο αντιμετώπισης του ιού [του αφθώδους πυρετού], το ενδεχόμενο κλεισίματος των σημείων διέλευσης από και προς τις κατεχόμενες περιοχές, καθώς και την εντατικοποίηση των ελέγχων κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός", αναφέρει σε ανακοίνωση η Παγκύπρια Οργάνωση Σιτηροπαραγωγών.

Εκφράζει παράλληλα την ειλικρινή της συμπαράσταση και αλληλεγγύη προς όλους τους κτηνοτρόφους της Κύπρου, οι οποίοι δοκιμάζονται αυτή την περίοδο.

Η Οργάνωση θεωρεί ότι τα μέτρα που λήφθηκαν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά καλεί το κράτος να προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή τους, διασφαλίζοντας την παροχή τόσο ψυχολογικής όσο και οικονομικής στήριξης για όλες τις πραγματικές απώλειες που έχουν υποστεί οι κτηνοτρόφοι, ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους και να επαναδραστηριοποιηθούν το συντομότερο δυνατό.

"Γνωρίζουμε καλά ότι η κτηνοτροφία αποτελεί βασικό πυλώνα της αγροτικής οικονομίας και ότι οι συνέπειες μιας τέτοιας ζωονόσου επηρεάζουν όχι μόνο τους ίδιους τους παραγωγούς αλλά και ολόκληρη την αγροτική κοινότητα", αναφέρουν οι Σιτηροπαραγωγοί.

Εκφράζουν την ευχή οι αρμόδιες αρχές και οι υπηρεσίες να κινηθούν άμεσα και αποτελεσματικά ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση της ασθένειας και διαβεβαιώνουν ότι η αγροτική οικογένεια της Κύπρου παραμένει ενωμένη στις δύσκολες στιγμές και με συνεργασία, υπευθυνότητα και αλληλεγγύη θα ξεπεράσει τη δοκιμασία.

Πηγή: ΚΥΠΕ