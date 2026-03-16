Σχέδια για πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) ύψους περίπου €135 εκατ. προωθεί ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ), όπως προέκυψε μετά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του οργανισμού για το 2026 στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά από τη συνεδρία της Επιτροπής ο Γενικός Διευθυντής του ΟΧΣ, Χριστόφορος Καπλάνης, διευκρίνισε ότι στον περσινό προϋπολογισμό περιλαμβανόταν χαρτοφυλάκιο προς πώληση ύψους 57 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, περίπου 52 εκατ. ευρώ αφορούσαν δάνεια που συνδέονται με ακίνητα αξίας άνω των 250 χιλιάδων ευρώ, ενώ περίπου 5 εκατ. ευρώ αφορούσαν περιπτώσεις που δεν χαρακτηρίζονται πλέον ως πρώτη κατοικία.

Για το τρέχον έτος, σημείωσε, προβλέπεται η ένταξη χαρτοφυλακίου ύψους 135 εκατ. ευρώ προς πώληση. Από αυτό, περίπου 50 εκατ. ευρώ αφορούν ακίνητα αξίας άνω των 250 χιλιάδων ευρώ, ενώ 85 εκατ. ευρώ αφορούν δάνεια με καθυστερήσεις πέραν των οκτώ ετών.

Διευκρίνισε ότι πρόκειται για προβληματικά δάνεια, επισημαίνοντας ότι καθυστέρηση οκτώ ετών αντιστοιχεί σε 96 απλήρωτες δόσεις.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, ανέφερε ότι με την ανακοίνωση του προϋπολογισμού θα προκηρυχθεί ο σχετικός διαγωνισμός μέσω της διαδικασίας συμβάσεων, με στόχο η προκήρυξη να γίνει τον Απρίλιο ή τον Μάιο. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2026 ή στις αρχές του 2027, ενώ η τελική πώληση τοποθετείται χρονικά προς τα τέλη του 2027 ή στις αρχές του 2028, καθώς απαιτείται περίπου ένας χρόνος για τον έλεγχο δέουσας επιμέλειας.

Μείωση ΜΕΧ στον οργανισμό

Παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό στην Επιτροπή Οικονομικών, ο κ. Καπλάνης είπε ότι ο ΟΧΣ βρίσκεται σε σαφώς βελτιωμένη θέση σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Σημείωσε ότι μέχρι πρόσφατα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχονταν σταθερά γύρω στα €270 εκατ. ετησίως, ενώ τον Φεβρουάριο περιορίστηκαν στα €254 εκατ., ενώ ουσιαστικά είναι €230 εκ. αν αφαιρέσεις αυτά που χαρακτηρίζονται ακόμα ως αναδιαρθρώσεις. Πρόσθεσε ότι σημαντική συμβολή στη μείωσή τους είχαν και τα κρατικά σχέδια στήριξης, όπως το σχέδιο «Οικία», και το σχέδιο «Ενοίκιο έναντι Δόσης»,

Παράλληλα, ανέφερε ότι τους τελευταίους 26 μήνες δόθηκαν 486 λύσεις για προβληματικά δάνεια συνολικού ύψους περίπου €50 εκατ., αριθμός που, όπως είπε, είναι διπλάσιος ή και υπερδιπλάσιος σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Συνολικά, συμπεριλαμβανομένων και δανείων που διαχειρίζεται ο οργανισμός με κυβερνητικά κεφάλαια ή κεφάλαια του Φορέα, έχουν διεκπεραιωθεί 1.557 περιπτώσεις συνολικής αξίας €85,5 εκατ.

Ο κ. Καπλάνης ανέφερε επίσης ότι ο οργανισμός προχωρεί στην τεχνολογική του αναβάθμιση και στην ανεξαρτητοποίηση των συστημάτων του από την ΚΕΔΙΠΕΣ, με την πρώτη φάση του έργου να έχει φθάσει στο 43% και να αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του έτους. Στους στόχους του οργανισμού περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής, καθώς και η εισαγωγή μέσων εξυπηρέτησης όπως κάρτες και ΑΤΜ.

Απαντώντας σε αναφορές για καθυστερήσεις στην εξέταση αιτήσεων για δάνεια, ο κ. Καπλάνης είπε ότι το ζήτημα έχει επιλυθεί, σημειώνοντας ότι όταν υποβάλλεται πλήρης αίτηση με τα απαραίτητα στοιχεία, η διαδικασία έγκρισης και υλοποίησης δανείου μπορεί να ολοκληρωθεί εντός ενός έως δύο μηνών.

Πρόσθεσε ότι ο οργανισμός προσφέρει στεγαστικά δάνεια με επιτόκιο 3,25%, το οποίο, όπως είπε, είναι από τα χαμηλότερα στην αγορά, σημειώνοντας ότι ο ΟΧΣ εφαρμόζει έναν ετήσιο ανατοκισμό και ανακοινώνει ενιαίο επιτόκιο, σε αντίθεση με τις εμπορικές τράπεζες.

Κατά τη συνεδρία, η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, βουλευτής ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, εξέφρασε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του ΔΗΚΟ για περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων του οργανισμού, ώστε να ενισχυθεί η παρουσία του στην κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της κοινωνίας. Όπως είπε, η πορεία του ΟΧΣ τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα θετική και θα πρέπει να εμπεδωθεί στην κοινή γνώμη ότι δημόσιοι οργανισμοί μπορούν να είναι οικονομικά υγιείς και να λειτουργούν προς όφελος των πολιτών.

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου συνεχάρη τη διοίκηση και το προσωπικό του οργανισμού για τις προσπάθειες εξυπηρέτησης πολιτών που δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση από άλλες πηγές.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς σε δηλώσεις του μετά από τη συνεδρία, είπε ότι από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν επιβεβαιώνεται η απουσία συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Όπως ανέφερε, σε μια παρατεταμένη περίοδο κατά την οποία «το δικαίωμα στη στέγη μετατρέπεται σε προνόμιο και πολυτέλεια για λίγους», απαιτείται ουσιαστική πολιτική παρέμβαση.

Πρόσθεσε ότι ο ΟΧΣ, δεν εξυπηρετεί πλέον τον σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκε, δηλαδή την παραχώρηση κατά προτεραιότητα προσιτών στεγαστικών δανείων.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Οργανισμός δεν αποτελεί πλέον στήριγμα για τα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις των τελευταίων χρόνων τον έχουν μετατρέψει ουσιαστικά σε ακόμη μια τράπεζα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης ανέφερε ότι ο ρόλος του Οργανισμού είναι ιδιαίτερα σημαντικός, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος στέγασης αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της κυπριακής κοινωνίας. Τόνισε ότι η θέση τους είναι η διαχρονική στήριξη του Οργανισμού ώστε να συνεχίσει να επιτελεί τον κοινωνικό του ρόλο, παρέχοντας δάνεια στα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η εικόνα του Οργανισμού παρουσιάζεται βελτιωμένη σε σχέση με πέρσι, με πρόοδο στη στελέχωση, στη διαχείριση των προβληματικών δανείων και στην τεχνολογική αναβάθμιση, εκφράζοντας στήριξη στις προσπάθειες ώστε ο Οργανισμός να καταστεί πιο ευέλικτος και αποτελεσματικός.

Πηγή: ΚΥΠΕ