Ανακλήθηκαν από την αγορά καφετιέρες κυπριακού καφέ που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο ασφάλειας για τον χρήστη, αναφέρει το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Στην ανακοίνωση του Τμήματος, την οποία αναμεταδίδει το ΓΤΠ, διευκρινίζεται ότι πρόκειται για καφετιέρα κυπριακού καφέ, με την εμπορική επωνυμία RAF, μοντέλο R.150, με τεχνικά χαρακτηριστικα 220-240 V, 600 W, 50/60 Hz. Διανομείς είναι οι Κ. Κωνσταντίνου & Υιοί Λτδ/CYCLE TECH LTD.

Επίσης, η άλλη καφετιέρα κυπριακού καφέ που ανακλήθηκε έχει την εμπορική επωνυμία SILVER, είναι το μοντέλο LB170, με τεχνικά χαρακτηριστικά 220-240 V, 650 W, 50/60 Hz. Διανομείς του προϊόντος είναι η CYCLE TECH LTD/Σάββας Α. Ιωάννου.

Διευκρινίζεται ότι οι αποσυρθέντες συσκευές περιέχουν κίνδυνο εγκαυμάτων λόγω υπερχείλισης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους ή αν η λειτουργία τους διακοπεί ή και αν ανασηκωθούν από τη βάση τους.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι, τα προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν στους διανομείς, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση της απόσυρσης και της ανάκλησης. Επιπρόσθετα, επισημαίνεται, πως ο οικονομικός φορέας που είναι υπεύθυνος για την ανάκληση για λόγους ασφάλειας του εξοπλισμού είναι υποχρεωμένος να παρέχει στον καταναλωτή αποτελεσματικό, δωρεάν και έγκαιρο τρόπο επανόρθωσης, χωρίς οποιοδήποτε χρονικό περιορισμό.

Το Τμήμα παρακαλεί οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιων προϊόντων ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Τέλος, υπενθυμίζει ότι οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται για τα επικίνδυνα προϊόντα που εντοπίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (Safety Gate).

Πηγή: ΚΥΠΕ