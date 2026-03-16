Στο ποσό των €1.741.849 έχουν ανέλθει οι εισφορές που έχουν καταβληθεί στον ειδικό λογαριασμό της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου από 1.469 φυσικά και νομικά πρόσωπα, με μεγαλύτερο ποσό τις €200.000, για τη στήριξη των πληγέντων από την πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή της Λεμεσού, τον Ιούλιο 2025, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.

Σε ανακοίνωση, το ΓΛ αναφέρει ότι δημοσιοποιεί αναλυτικά στοιχεία τόσο για τις εισφορές που έχουν διενεργηθεί από οργανωμένα σύνολα και πολίτες όσο και για τον τρόπο κατανομής τους στο πλαίσιο της διαφάνειας και της ενημέρωσης του κοινού και διαβεβαιώνει ότι «η βοήθεια θα παρασχεθεί με πλήρη λογοδοσία και διαφάνεια για στήριξη των πληγέντων και των κοινοτήτων που έχουν επηρεαστεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με τις σχετικές πιο πάνω αποφάσεις της Κυβέρνησης».

Αναλυτικότερα, προβαίνοντας σε κατηγοριοποίηση των εισφορών σε τρεις ομάδες το ΓΛ αναφέρει ότι οι πιο μεγάλες εισφορές που έχουν καταβληθεί συνόλου €775.000 για ποσά άνω των €50.000 προέρχονται κυρίως από νομικά πρόσωπα και αριθμούν επτά περιπτώσεις.

Σε σχέση με εισφορές μεταξύ €10.000 και €50.000, το ΓΛ αναφέρει ότι οι μεσαίου ύψους εισφορές που αριθμούνται σε 27 ανέρχονται σε €611.500.

Τέλος, σε σχέση με εισφορές κάτω των €10.000, το ΓΛ αναφέρει ότι το σύνολο των μικρών εισφορών, που προέρχονται κυρίως από πολίτες και αφορούν 1.435 περιπτώσεις, ανήλθε σε €355.349.

Αναφορικά με την κατανομή των εισφορών, το ΓΛ αναφέρει ότι η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει στον διαχωρισμό της κατανομής των εισφορών σε δύο βασικούς πυλώνες για την αποκατάσταση και την προστασία των πληγέντων περιοχών και προσθέτει πως σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε χρήση εισφορών ύψους €850.000 για την αγορά 17 πυροσβεστικών οχημάτων.

«Τα εν λόγω οχήματα θα είναι εξοπλισμένα με αυτόνομο σύστημα πυρόσβεσης και θα παραχωρηθούν στα Κοινοτικά Συμβούλια των πυρόπληκτων κοινοτήτων της Επαρχίας Λεμεσού για σκοπούς ενίσχυσης της τοπικής πυροπροστασίας», πρόσθεσε.

Τέλος, το ΓΛ αναφέρει ότι το εναπομείναν υπόλοιπο του ειδικού τραπεζικού λογαριασμού, ύψους €891.849, θα κατανεμηθεί με κριτήρια στις πυρόπληκτες κοινότητες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν έργα της δικής τους επιλογής.

Πηγή: ΚΥΠΕ