Η εικόνα που παρουσιάζει η εισροή νερού στα φράγματα είναι καλύτερη από πέρσι και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) αναμένει ότι θα εισρεύσει περισσότερο νερό ως το τέλος Μαρτίου καθώς οι προβλέψεις δείχνουν βροχές από την Πέμπτη και ως το τέλος του μήνα.

Ο πρώτος τεχνικός μηχανικός Μάριος Χατζηκωστής σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ ανέφερε ότι η εισροή των τελευταίων τριών ημερών είναι 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Πρόσθεσε ότι τις προηγούμενες ημέρες η εισροή ήταν περίπου στις 200.000 κ.μ την ημέρα με μεγάλη αύξηση το Σάββατο και την Κυριακή.

"Αναμένω ότι και σήμερα και αύριο θα έχουμε αυξημένη ροή στα φράγματα. Αύριο το πρωί υπολογίζω να έχουμε εισροή γύρω στο ενάμιση εκατομμύριο. Και επειδή η συνέχεια φαίνεται να είναι καλύτερη ακόμα, δηλαδή θα έχουμε βροχές από την Πέμπτη και μετά, θα έχουμε πάλι μία αύξηση της ροής, δηλαδή από την Πέμπτη και μετά θα έχουμε εισροή της τάξεως άνω του εκατομμυρίου την ημέρα για λίγες μέρες", εξήγησε.

Ο κ. Χατζηκωστής ανέφερε ότι αυτοί οι υπολογισμοί μας οδηγούν στην εκτίμηση κατά 99% ότι θα έχουμε ξεπεράσουμε τα περσινά χαμηλά αποθέματα.

"'Ήταν ο αρχικός μας στόχος και φαινόταν πολύ δύσκολος. Διότι το τρίμηνο Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, οι εισροές μας ήταν μόνο 2 εκατομμύρια, πολύ πιο κάτω και από τις χαμηλές της περιόδου, ήταν οι χειρότερες της δεκαετίας. Άρα θα ξεπεράσουμε το 25% πληρότητα που είχαμε πέρυσι τέτοια μέρα", ανέφερε.

Είπε ακόμη ότι με αυτά τα δεδομένα "φαίνεται ότι δεν θα βασανιστούμε πολύ να περάσουμε τη χρονιά όπως έδειχνε το σενάριο με τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για να δοθεί νερό".

Εξήγησε ότι φαίνεται πως θα μπορεί να γίνει μια καλύτερη παροχή νερού προς όλους, και για ύδρευση και για άρδευση.

Η κατάσταση στα φράγματα αναλυτικά

Σύμφωνα με τα στοιχεία η πληρότητα σήμερα σε όλα τα φράγματα είναι 21,8%, δηλαδή 63,3 εκατομμύρια, ενώ οι περσινή αντίστοιχη ήταν 25,1% δηλαδή 72,9 εκατομμύρια.

"Δηλαδή έχουμε μια μείωση της τάξεως των 9 εκατομμυρίων, το οποίο, όπως σας είπα, αναμένω σε μια εβδομάδα να το καλύψουμε, γιατί θα έχουμε και άλλες βροχές από Πέμπτη και μετά", εξήγησε ο κ. Χατζηκωστής.

Ειδικά για την επαρχία Λευκωσίας είπε ότι "είναι τρομερά καλύτερη η εικόνα της από τα πέρυσι".

Σε ότι αφορά τα εμπλουτιστικά φράγματα, Ταμασού, Κλήρου και Σολιάς, ανέφερε ότι η Ταμασός συγκεκριμένα έχει 1,6 εκ. σήμερα ενώ πέρσι ήταν στο 1 εκ. άρα ως το τέλος της υδρολογικής χρονιάς θα έχει τις διπλάσιες ποσότητες. Η Κλήρου και η Σολιά υπερχειλούν, σύμφωνα με τον κ. Χατζηκωστή.

Τα τρία άλλα φράγματα με αρδευτικά έργα κοντά, δηλαδή Βυζακιά, Ξυλιάτος και Καλοπαναγιώτης είχαν πέρσι συνολικά 685.000 τέτοια μέρα και σήμερα έχουμε 2 εκατομμύρια.

"Ηδη υπερχειλά ο Καλοπαναγιώτης και αναμένω σε μία εβδομάδα περίπου και ο Ξυλιάτος. Ο Ξυλιάτος είναι από τους φράκτες που υπερχειλά όταν έχουμε μια καλή χρονιά", εξήγησε.

Στην Πόλη Χρυσοχούς και τα 4 φράγματα είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από την αντίστοιχη περσινή κατάσταση. Η Αργάκα και ο Πωμός υπερχείλισαν ήδη και η Αγία Μαρίνα πιθανό να πλησιάσει αρκετά στην υπερχείλιση.

Εξήγησε ότι το μεγάλο φράγμα της Ευρέτου που τροφοδοτεί με νερό άρδευσης όλη την περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς έχει 6,6 εκ. ενώ το μέγιστο πέρσι ήταν στο 6.

"Πέρσι τέτοια περίοδο υπήρχε μείωση στα φράγματα, διότι δεν έβρεχε και είχαμε καταναλώσεις ενώ φέτος είναι διαφορετική η κατάσταση στην συγκεκριμένα περιοχή", ανέφερε.

Η Πάφος με τα φράγματα Ασπρόκρεμμου, Κανναβιού και Μαυροκόλυμπου κοντεύει να έχει τα ίδια με τα περσινά επίπεδα δηλαδή 18,2 εκ.

Ο Μαυροκόλυμπος είναι στο 1,4 εκ. κυβικά μέτρα δηλαδή στο 64% της χωρητικότητας.

Ο κ. Χατζηκωστής εξήγησε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αποτελεί ο Νότιος Αγωγός που είναι ο μεγαλύτερος παίκτης στη διαχείριση του νερού στις επαρχίες Λεμεσού, Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου.

"Εδώ η κατάσταση είναι λίγο πιο απογοητευτική από τις άλλες περιοχές. Θέλουμε 12,5 εκατομμύρια για να φτάσουμε τα περσινά αποθέματα. Και είχαμε πει ως ΣΕΔΥ (Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Υδάτων) να τους δώσουμε το νερό του 2025 για το 2026. Αλλά θα συνέλθουμε και θα δούμε ξανά την κατάσταση", διευκρίνισε.

Ο κ. Χατζηκωστής εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η εισροή θα συνεχιστεί εξηγώντας ότι επειδή η γη πλέον είναι χορτάτη, το νερό θα μπαίνει στα φράγματα με καλή πληρότητα και η βροχή θα συσσωρεύεται στα φράγματα.

"Αυτό το δεκαήμερο που μας απομένει φαίνεται να είναι υπεραρκετό να καλύψει και τη βροχόπτωση του Μάρτη που είναι 62 χιλιοστά και ήδη έχουμε 35-36 χιλιοστά. Το διήμερο που μας πέρασε είχε ήδη 36 χιλιοστά και θα έχουμε καλές εισροές. Νοουμένου βεβαίως ότι οι βροχοπτώσεις μας θα είναι στα ορεινά, από τη νότια πλευρά του Τροόδους για να γεμίσει και ο Νότιος Αγωγός", εξήγησε.

Καλή διαχείριση

Ο κ. Χατζηκωστής είπε ότι ενδεχομένως λόγω της καλής κατάστασης και των καλύτερων δεδομένων, να γίνουν και αναθεωρημένες εισηγήσεις από την ΣΕΔΥ (Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Υδάτων).

"Πιθανόν να δοθεί περισσότερο νερό στους γεωργούς μας, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από την νέα αξιολόγηση της ΣΕΔΥ και τα δεδομένα μας με βάση τις αυξημένες μας εισροές όταν θα υπάρξουν", εξήγησε.



Διαβάστε επίσης: Υπερχείλισε το φράγμα Αργάκας – Έκκληση ΤΑΥ για ορθολογική χρήση νερού (vid)





Πηγή: ΚΥΠΕ