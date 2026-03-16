Η επανατοποθέτηση του γνωστού αξιοθέατου της Ξυλοφάγου, της μεγάλης διακοσμητικής «πατάτας», προγραμματίζεται άμεσα μετά την πτώση της λόγω των χθεσινών έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή.

Ο κοινοτάρχης Ξυλοφάγου, Γιώργος Ιουλιανός, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι Και Κάτι» του Σίγμα, διαβεβαίωσε ότι το αξιοθέατο θα επανέλθει σύντομα στη θέση του και μάλιστα με αυξημένα μέτρα ασφάλειας.

Η Πατάτα θα επιστρέψει πιο ασφαλής

Όπως ανέφερε ο Ιουλιανός, η κοινότητα κινήθηκε άμεσα μετά το περιστατικό. Από νωρίς το πρωί, τεχνικός εμπειρογνώμονας επισκέφθηκε το σημείο για να αξιολογήσει την κατάσταση, ενώ ενημερώθηκε και ο κατασκευαστής του έργου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ομοίωμα της πατάτας βρίσκεται ήδη στον κατασκευαστή προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες, ώστε να επανατοποθετηθεί με μεγαλύτερη ασφάλεια στο σημείο όπου βρίσκεται το αξιοθέατο.

«Οπωσδήποτε θα επανατοποθετηθεί και θα είναι και πιο ασφαλής», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν φταίει η κατασκευή – Τα καιρικά φαινόμενα ήταν ακραία»

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το κατά πόσο υπήρξε πρόβλημα στην κατασκευή, ο κοινοτάρχης υπογράμμισε ότι η πτώση δεν οφείλεται σε κατασκευαστική αδυναμία, αλλά στη μεγάλη ένταση των καιρικών συνθηκών.

Όπως εξήγησε, στην περιοχή σημειώθηκαν και άλλες ζημιές, μεταξύ των οποίων κοπή δέντρων, ζημιές σε περιφράξεις αλουμινίου, καλώδια της Αρχής Ηλεκτρισμού και ηλιακούς θερμοσίφωνες, ενώ στο αλιευτικό καταφύγιο βυθίστηκε και ένα σκάφος.

«Ήταν πάρα πολύ μεγάλη η δύναμη των καιρικών φαινομένων και φαίνεται ότι χτύπησε και την πατάτα μας», ανέφερε.

Από αντικείμενο ειρωνείας σε σημείο αναφοράς

Παρά τα αρχικά σχόλια και την ειρωνεία που δέχθηκε το έργο όταν παρουσιάστηκε, ο κ. Ιουλιανός τόνισε ότι το αξιοθέατο έχει τελικά αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχημένο.

Όπως είπε, η «πατάτα» της Ξυλοφάγου έχει τραβήξει την προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει προσελκύσει επισκέπτες στο χωριό, οι οποίοι συρρέουν για να φωτογραφηθούν.

«Στην αρχή κάποιοι το ειρωνεύτηκαν, αλλά όταν διαμορφώθηκε ο χώρος και ο κόσμος το συνήθισε, έγινε σημείο αναφοράς και πάρα πολλοί το επισκέπτονται», σημείωσε.

«Ευτυχώς δεν υπήρχαν επισκέπτες»

Ο Κοινοτάρχης τόνισε επίσης ότι η κοινότητα θα λάβει επιπλέον μέτρα ασφάλειας ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα της κατασκευής στο μέλλον.

Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του που το περιστατικό συνέβη σε χρονική στιγμή κατά την οποία δεν υπήρχαν επισκέπτες στον χώρο.

«Ευτυχώς που έγινε σε μια στιγμή που δεν υπήρχε κόσμος εκεί», κατέληξε.







