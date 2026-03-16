Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την κτηνοτροφία, η κυβέρνηση καλείται να λάβει δύσκολες αλλά αποτελεσματικές αποφάσεις για τη διαχείριση της κρίσης που προκαλεί ο αφθώδης πυρετός, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο του Σίγμα.

Όπως ανέφερε, η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η άμεση αντιμετώπιση της κρίσης και ο περιορισμός της διασποράς της νόσου, αλλά και η στήριξη του πρωτογενούς τομέα, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο.

«Βρισκόμαστε ενώπιον μιας πολύ δύσκολης κατάστασης. Οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν είναι δύσκολες αλλά και αποτελεσματικές και αφορούν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Υποχρεωτική εφαρμογή των ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων

Ο κ. Λετυμπιώτης τόνισε ότι, σύμφωνα και με τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι επιτακτική ανάγκη να εφαρμοστούν πλήρως τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση της νόσου.

Όπως εξήγησε, η επίσκεψη του αρμόδιου Ευρωπαίου Επιτρόπου στην Κύπρο ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστική, καθώς επιβεβαίωσε ότι η πιστή εφαρμογή των πρωτοκόλλων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού.

«Οτιδήποτε πράξουμε πρέπει να είναι σε πλήρη συντονισμό με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να περιοριστούν και οι οικονομικές επιπτώσεις», ανέφερε.

Ιδιαιτερότητες λόγω του Κυπριακού

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το κατά πόσο οι ιδιαιτερότητες της Κύπρου λόγω των κατεχομένων επηρεάζουν τη διαχείριση της κρίσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραδέχθηκε ότι η χώρα δεν λειτουργεί υπό κανονικές συνθήκες, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις.

Όπως είπε, το ζήτημα αυτό τίθεται συστηματικά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αναμένεται να συζητηθεί και στη συνάντηση που θα έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επιστημονικό ζήτημα, όχι πολιτική αντιπαράθεση

Ο κ. Λετυμπιώτης υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού αποτελεί επιστημονικό ζήτημα, το οποίο θα πρέπει να βασίζεται στις εισηγήσεις των ειδικών.

«Είναι μια επιστημονική συζήτηση που δυστυχώς το τελευταίο διάστημα έχει μετατραπεί σε πολιτική», σημείωσε, τονίζοντας ότι το σημαντικότερο είναι να περιοριστεί η διασπορά της νόσου, η οποία σύμφωνα με τους ειδικούς εξαπλώνεται εξαιρετικά γρήγορα.



Σχέδιο στήριξης και αναπλήρωσης ζωικού κεφαλαίου

Παράλληλα, η κυβέρνηση βρίσκεται σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου που χάθηκε, μέσω εντοπισμού κατάλληλων χωρών από τις οποίες θα μπορούν να εισαχθούν ζώα με ασφάλεια.

Την ίδια στιγμή εξετάζεται και πακέτο στήριξης για τους πληγέντες κτηνοτρόφους, ώστε να μπορέσουν να επαναδραστηριοποιηθούν.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέκρινε τη διαδικασία αυτή με τον τρόπο που η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού, σημειώνοντας ότι η στήριξη προς τους πληγέντες ήταν άμεση και στοχευμένη.

Απαντήσεις στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης

Κληθείς να σχολιάσει τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης και τις εκκλήσεις για παραίτηση της Υπουργού Γεωργίας, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η κυβέρνηση επικεντρώνεται στην ουσιαστική διαχείριση της κρίσης και τη στήριξη των κτηνοτρόφων.

«Η υποχρέωσή μας είναι να αξιολογούμε τα μέτρα που λαμβάνονται, να τα ενισχύουμε όπου χρειάζεται και να στηρίζουμε τους επηρεαζόμενους με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα», ανέφερε.

Παρακολούθηση των τιμών καυσίμων

Τέλος, αναφερόμενος στην άνοδο των τιμών των καυσίμων λόγω της περιφερειακής κρίσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά από την κυβέρνηση, ενώ υπενθύμισε ότι εξακολουθούν να ισχύουν μέτρα στήριξης, όπως η επιδότηση της τιμής του ηλεκτρισμού και η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα.

«Με τον ίδιο τρόπο που ενεργήσαμε στο παρελθόν, θα ενεργήσουμε και τώρα, λαμβάνοντας αποφάσεις με βάση τα πραγματικά δεδομένα και με στόχο τη στήριξη της κοινωνίας», κατέληξε.



