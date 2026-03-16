Το Υπουργείο Άμυνας, υπενθύμισε στους στρατεύσιμους 2026, μέσω ανακοίνωσης, ότι θα τεθεί σε λειτουργία τον Απρίλιο η ηλεκτρονική ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής δήλωσης στοιχείων επιλογής στρατευσίμων ενόψει της κατάταξης στρατευσίμων της 2026 ΕΣΣΟ.



Η συγκεκριμένη ενέργεια είναι αναγκαία, προκειμένου να καταχωρηθεί η επιθυμία για την υλοποίηση της διαδικασίας επιλογής και κατανομής, στους Κλάδους, ‘Όπλα και Σώματα της Εθνικής Φρουράς.



Αυτούσια η ανακοίνωση



Το Υπουργείο Άμυνας, υπενθυμίζει ότι, ενόψει της κατάταξης των στρατευσίμων της 2026 ΕΣΣΟ, θα τεθεί σε λειτουργία από τις 17 Απριλίου 2026 μέχρι και τις 03 Μαΐου 2026 η ηλεκτρονική ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής Δήλωσης Στοιχείων Επιλογής Στρατευσίμων, προκειμένου να καταχωρηθεί η επιθυμία τους για την υλοποίηση της διαδικασίας επιλογής και κατανομής τους, στους Κλάδους, ‘Όπλα και Σώματα της Εθνικής Φρουράς.

Οι Δηλώσεις, θα υποβάλλονται μέσω της νέας ενοποιημένης Κυβερνητικής Πύλης, στον ιστότοπο https://www.gov.cy.

Οι στρατεύσιμοι, για την έγκαιρη προετοιμασία τους καλούνται όπως, μέχρι τις 15 Απριλίου 2026, μεριμνήσουν για την εκ των προτέρων δημιουργία προφίλ, ως πολίτης καθώς και στη ταυτοποίησή του, καθότι αυτό θα απαιτείται για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Η – Κατάταξη», για υποβολή της Δήλωσης Στοιχείων Επιλογής Στρατευσίμων.

Τονίζεται ότι, στρατεύσιμοι οι οποίοι δημιούργησαν προφίλ για την υποβολή της Δήλωσης Στοιχείων Στρατευσίμου (16 χρόνων), δεν απαιτείται η εκ νέου δημιουργία προφίλ, αλλά ΜΟΝΟ η ταυτοποίησή του.

Για τη λεπτομερή ενημέρωση των στρατευσίμων της 2026 ΕΣΣΟ, το Υπουργείο Άμυνας, πριν από την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής ψηφιακής πλατφόρμας, θα εκδώσει σχετικές ανακοινώσεις καθώς επίσης, θα προχωρήσει στην ανάρτηση ενημερωτικού υλικού στο οποίο θα περιγράφονται όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις διαδικασίες επιλογής των στρατευσίμων, στον ιστότοπο https://www.gov.cy/mod.



