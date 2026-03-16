Την έντονη καταδίκη του για την κακόβουλη ενέργεια εις βάρος εν ενεργεία διαιτητή φούτσαλ και μέλους του εκφράζει ο Σύνδεσμος Διαιτητών Κύπρου (ΣΔΚ), μετά την χθεσινή έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού που σημειώθηκε το βράδυ της 14ης Μαρτίου 2026 σε ιδιωτική επιχείρηση και συγκεκριμένα σε γυμναστήριο στη Λευκωσία.

Να υπενθυμιστεί ότι η συγκεκριμένη έκρηξη έγινε έξω από γυμναστήριο στη Λευκωσία, ιδιοκτησίας 35χρονου και 39χρονου, ενώ από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στη γυάλινη προθήκη του υποστατικού, καθώς και ελαφρές ζημιές σε αυτοκίνητο 29χρονης, που βρισκόταν σταθμευμένο σε κοντινή απόσταση.

Η αυτούσια η ανακοίνωση του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου:

«ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΦΟΥΤΣΑΛ ΚΑΙ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΔΚ. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.

Ο Σύνδεσμος Διαιτητών Κύπρου καταδικάζει με τον πιο έντονο και κατηγορηματικό τρόπο τη τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού μέτριας ισχύος, κατά ιδιωτικής επιχείρησης, ιδιοκτησίας εν ενεργεία διαιτητή Φούτσαλ και μέλους του Συνδέσμου μας. Η έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της 14ης Μαρτίου 2026 στη Λευκωσία και ωρα 10.30 μμ.

«Τέτοιες κακόβουλες ενέργειες που στρέφονται κατά της περιουσίας των λειτουργών διαιτητών του ποδοσφαίρου, είναι παντελώς απαράδεκτες και αποτρόπαιες. Η σύνδεση της επίθεσης με την αθλητική του δράση πλήττει το ίδιο το οικοδόμημα του αθλητισμού και δεν θα γίνει ανεκτή.»

Πλήττεται επίσης ανεπανόρθωτα το κύρος της Κυπριακής Διαιτησίας και καλλιεργεί ένα μη ανεκτό καθεστώς τρομοκρατίας στον χώρο του κλειστού ποδοσφαίρου Φούτσαλ, υποδαυλίζοντας κάθε έννοια θεσμικής υπόστασης της διαιτησίας σε συλλογικό επίπεδο.

Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία για το τελευταίο συμβάν, το οποίο ειναι το δεύτερο περιστατικό γενικά στον χώρο του ποδοσφαίρου, που παρουσιάζεται μέσα σε ενα τρίμηνο με παρόμοιες κακόβουλες ενέργειες απο θρασύτατους νυχτοβάτες.

Λόγο και της πιο πάνω διερεύνησης από την Αστυνομία Κύπρου, κρίθηκε σκόπιμο στο παρών στάδιο η μη διαρροή περεταίρω πληροφοριών σε σχέση με τα γεγονότα για ευνόητους λόγους, ως και η επιθυμία του ίδιου του διαιτητή, μέχρι την ολοκλήρωσης των απαραίτητων διαδικασιών στις οποίες είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες με τις νομικές και δεοντολογικές πρακτικές.

Οι Διαιτητές κλειστού ποδοσφαίρου Φούτσαλ, έντονα προβληματισμένοι είναι σε διαρκή επικοινωνία με τον ΣΔΚ, για ενέργειες και δραστικά μέτρα αναφορικά με τα θέματα ασφάλειας των αγώνων, εισηγήθηκαν ομόφωνα τήρηση αποχής, απο τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις την τρέχουσα εβδομάδα.

Ο Σύνδεσμος Διαιτητών Κύπρου έκανε δεκτή την εισήγηση τών Διαιτητών Φούτσαλ, αφού άκουσε με την δέουσα προσοχή τις απόλυτα τεκμηριωμένες απόψεις και θέσεις των μελών του.

Ενημερώσαμε πρώτα ως είθισται, με αίτημα μας την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ), ότι για λόγους αρχής, ασφάλειας και δεοντολογίας όπως αναβάλλει προσωρινά, σε πρώτη φάση τους τρείς προγγραμμτισμένους αγώνες για το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Φούτσαλ οι οποίοι είναι ορισμένοι για τις 16 Μαρτίου 2026 και 17 Μαρτίου 2026.

Επιπρόσθετα ζητήσαμε άμεση συνάντηση με αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας (ΚΟΠ), η οποία και έγινε αποδεκτή για συζήτηση θεμάτων που προκύπτουν με την διεξαγωγή των αγώνων.

Θεωρούμε δεδομένη την έμπρακτη στήριξη της Ομοσπονδίας σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου, για την ενίσχυση της προστασίας και της ασφάλειας των μελών μας, δίνοντας λύσεις στα προβλήματα.

Προστατέυοντας το άθλημα από τέτοιες σκόπιμες ενέργειες που πρόθεση έχουν να βλάψουν, να εκφοβίσουν ή να επηρεάσουν όχι μόνο το έργο των διαιτητών αλλά όλων των συντελεστών στο σύνολο τούς γενικότερα.

Η κατάσταση στο κυπριακό Φούτσαλ τη φετινή σεζόν αντικατοπτρίζει το «παράδοξο» της ανόδου και της στήριξης του αθλήματος απο την Ομοσπονδία.

Όσο όμως αυξάνεται ο ανταγωνισμός και το ενδιαφέρον, τόσο κλιμακώνεται η ένταση και ο φανατισμός οδηγώντας σε επικίνδυνα φαινόμενα βίας και έντονης παραβατικότητας εντός και εκτός σταδίων.

Έχουν σημειωθεί περιστατικά με ρίψεις αντικειμένων, προπηλακισμοί και συμπεριφορές φιλάθλων που έθεσαν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των αθλητών και των διαιτητών εντός αγωνιστικού χώρου.

Παρόλες τις προσπάθειες της ΚΟΠ, για στήριξη του αθλήματος και βελτίωση του αισθήματος της ασφάλειας, τόσο ο κλειστός χώρος των γηπέδων σε συνδυασμό με την εγγύτητα των οπαδών στον χώρο των σταδίων και η μαζική κάθοδο οργανωμένων φιλάθλων σε αρκετούς αγώνες, καθιστούν τον έλεγχο δυσκολότερο και την προστασία μηδαμινή εκ μέρους των επιτηρητών των σταδίων που καθορίζονται απο τα Σωματεία.

Εκ του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου

Γραμματεία Σ.Δ.Κ.»