Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου κατέγραψε σήμερα 43 περιστατικά που σχετίζονται με έντονα καιρικά φαινόμενα σε ολόκληρο το νησί, από τις πρωινές ώρες μέχρι τις 17:30.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Εκπροσώπου Τύπου της Υπηρεσίας, Ανδρέα Κέττη, η πλειονότητα των κλήσεων αφορούσε αποσυμφόρηση υδρορροών, αντλήσεις υδάτων και πτώσεις δέντρων, εν μέσω ισχυρών βροχοπτώσεων που έπληξαν διάφορες περιοχές.Η ανακοίνωση, περιλαμβάνει λεπτομερές πρόγραμμα των ανταποκρίσεων ανά επαρχία και σταθμό. Όπως διευκρινίζεται, στα περιστατικά που σημειώνονται με "XX" δεν υπήρξε ανάγκη επέμβασης από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.