Το βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που επηρέασε την Κύπρο από τα ξημερώματα του Σαββάτου έχει πλέον μετακινηθεί βορειοανατολικά του νησιού και απομακρύνεται σταδιακά από την περιοχή.

Σύμφωνα με το Kitas Weather, τα φαινόμενα έχουν εξασθενήσει σημαντικά, με τις βροχές να γίνονται πλέον πιο μεμονωμένες. Τις επόμενες ώρες αναμένεται αισθητή βελτίωση του καιρού, ενώ και οι άνεμοι θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση.

Το βαρομετρικό χαμηλό έφερε σημαντικές ποσότητες βροχής σε ολόκληρη την Κύπρο, με τα μεγαλύτερα ύψη να καταγράφονται στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Όπως αναφέρεται, μόνο κατά το τελευταίο 24ωρο,από τις 16:30 του Σαββάτου μέχρι τις 16:30 της Κυριακής, καταγράφηκαν εκτεταμένες ποσότητες βροχής που κυμάνθηκαν στα 30 έως 40 χιλιοστά στα ορεινά, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι μετρήσεις έφτασαν ακόμη και τα 50 έως 65 χιλιοστά.

Λαμβάνοντας υπόψη και τις βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν πριν από τις 16:30 του Σαββάτου, τα συνολικά ύψη βροχής είναι ακόμη μεγαλύτερα, κάτι που αναμένεται να αποτυπωθεί στις συνολικές μετρήσεις των επόμενων ημερών.

Οι βροχοπτώσεις αυτές θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς αναμένεται να ενισχύσουν τις εισροές νερού στα φράγματα της Κύπρου, οι οποίες είχαν μειωθεί αισθητά το τελευταίο διάστημα.

Χιονόπτωση στο Τρόοδος

Παράλληλα, καταγράφηκε και χιονόπτωση στην οροσειρά του Τροόδους. Ελαφριά χιονόστρωση σημειώθηκε στην περιοχή του ξενοδοχείου Jubilee, ενώ στο χιονοδρομικό κέντρο Τροόδους το ύψος του χιονιού είναι ελαφρώς μεγαλύτερο.

Νέα βροχερή περίοδος από τα μέσα της εβδομάδας

Η περιοχή φαίνεται να εισέρχεται σε νέα περίοδο αστάθειας από το βράδυ της Τετάρτης προς την Πέμπτη.

Νέες διαταραχές αναμένεται να επηρεάσουν την Κύπρο μέχρι περίπου το τέλος της εβδομάδας, φέρνοντας κατά περιόδους βροχές. Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού αναμένεται να δοθούν τις επόμενες ημέρες.