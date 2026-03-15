Σοβαρο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 15 Μαρτίου 2026 στον αυτοκινητόδρομο Πάφου–Λεμεσού, λίγο μετά την έξοδο από την Πάφο.

Σύμφωνα με το RoadReport.CY, όχημα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ανατράπηκε και κατέληξε στο πλάι του δρόμου, αναποδογυρισμένο στην οροφή του.

Εικόνες από το σημείο δείχνουν το αυτοκίνητο πλήρως αναποδογυρισμένο, με το κάτω μέρος του εκτεθειμένο και εμφανείς ζημιές στο μπροστινό τμήμα. Συντρίμμια από τη σύγκρουση ήταν διασκορπισμένα στο βρεγμένο οδόστρωμα, ενώ αρκετοί πολίτες και διασώστες συγκεντρώθηκαν γύρω από το όχημα αμέσως μετά το ατύχημα.

Παρά το περιστατικό, η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο συνεχίστηκε.

Σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα που κοινοποίησε το βίντεο από το σημείο, δεν υπήρξαν θύματα, ωστόσο αρκετά άτομα τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση.