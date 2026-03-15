Σε ενημέρωση για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας βρετανικά μαχητικά Typhoon και F-35 πραγματοποίησαν «αποστολές για την υπεράσπιση των βρετανικών συμφερόντων».

Πρόσθεσε ότι οι αποστολές πραγματοποιήθηκαν επίσης για την υπεράσπιση συμμάχων στο Κατάρ, την Κύπρο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία και το Μπαχρέιν.