Σε 38 κλήσεις σε όλη την Κύπρο ανταποκρίθηκε το τελευταίο 24ωρο η Πυροσβεστική για αντιμετώπιση περιστατικών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων ενώ η Αστυνομία αναφέρεται στα προβλήματα που προκαλούν στο οδικό δίκτυο οι βροχοπτώσεις και οι δυνατοί ανέμοι προτρέποντας τους οδηγούς να είναι προσεκτικοί.

Σε ανάρτησή του στο Χ ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Αντρέας Κεττής αναφέρει ότι οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λευκωσίας ανταποκρίθηκαν σε τέσσερα περιστατικά, που αφορούσαν μετακίνηση δέντρου που έπεσε λόγω του ανέμου. Οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λεμεσού ανταποκρίθηκαν σε εννέα κλήσεις σε Λεμεσό, Άγιο Τύχωνα και Δορά, εκ των οποίων οι επτά αφορούσαν μετακίνηση δέντρου και οι δύο μετακίνηση τσίγκου. Σημειώνεται ότι από την πτώση δέντρων προκλήθηκαν ζημιές σε οχήματα.

Οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Πάφου ανταποκρίθηκαν σε τέσσερις κλήσεις σε Πάφο, Αγία Μαρίνα, Πωμό και Πόλη Χρυσοχούς, για μετακίνηση δέντρων και μετακίνηση στεγάστρου που έπεσε. Προστίθεται ότι και στην επαρχία Πάφου προκλήθηκαν ζημιές σε οχήματα από πτώση δέντρων. Οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Αμμοχώστου ανταποκρίθηκαν σε πέντε κλήσεις σε Πρωταρά, Παραλίμνι, Δερύνεια και Ξυλοφάγου, για μετακίνηση δέντρου, αλλά και για επικίνδυνη σκαλωσιά και πινακίδες εστιατορίων και καφέ που παρασύρθηκαν από τον άνεμο.

Η Αστυνομία σε δική της ανάρτηση στο Χ υπογραμμίζει ότι οι οδηγοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες, να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν τα φώτα πορείας τους αναμμένα, καθώς σε πολλές περιοχές επικρατούν έντονα καιρικά φαινόμενα με βροχοπτώσεις και δυνατούς ανέμους με αποτέλεσμα να προκαλούνται διάφορα προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Πηγή: ΚΥΠΕ