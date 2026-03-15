Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί στην επαρχία Πάφου, όπου 44χρονος άνδρας από το Νεπάλ εντοπίστηκε νεκρός, ενώ 32χρονη ομοεθνής του μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, μετά από εισπνοή επικίνδυνων αναθυμιάσεων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 09:45 ο 59χρονος Ελληνοκύπριος ιδιοκτήτης εστιατορίου στην περιοχή Πέτρα του Ρωμιού εντόπισε τον αλλοδαπό υπάλληλό του, 44 ετών, καθώς και μία γυναίκα, λιπόθυμους σε υπόγειο χώρο του εστιατορίου, τον οποίο ο άνδρας χρησιμοποιούσε ως κατοικία.

Στη σκηνή έσπευσαν άμεσα Αξιωματικός και μέλη του ΤΑΕ Πάφου και του Αστυνομικού Σταθμού Κουκλιών, καθώς και ασθενοφόρο. Οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο 44χρονος ήταν ήδη νεκρός.

Η γυναίκα, η οποία εξακριβώθηκε αργότερα ότι είναι 32χρονη από το Νεπάλ και εργάζεται ως οικιακή βοηθός σε χωριό της επαρχίας Πάφου, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και νοσηλεύεται στο Τμήμα Εντατικής Θεραπείας.

Κατά τις εξετάσεις στον χώρο, εντοπίστηκε εντός του δωματίου ορθογώνιο μεταλλικό δοχείο με αναμμένα κάρβουνα, το οποίο φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε για θέρμανση. Από τις αναθυμιάσεις που δημιουργήθηκαν στον κλειστό χώρο, ο 44χρονος έχασε τη ζωή του, ενώ η 32χρονη έχασε τις αισθήσεις της.

Τα ακριβή αίτια θανάτου θα διαπιστωθούν μετά τη νενομισμένη νεκροτομή, ενώ η Αστυνομία διερευνά πλήρως τις συνθήκες της υπόθεσης.

