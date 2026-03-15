Ανησυχία προκαλούν στην κυπριακή αγορά οι τελευταίες εξελίξεις στις διεθνείς ενεργειακές αγορές, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στον Περσικό Κόλπο και οι αναταράξεις στη διακίνηση πετρελαίου δημιουργούν πιέσεις στις τιμές των καυσίμων. Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν άμεσα και την Κύπρο, μια χώρα που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενα ενεργειακά προϊόντα, γεγονός που καθιστά τις διεθνείς διακυμάνσεις ιδιαίτερα αισθητές στην καθημερινότητα των καταναλωτών. Η πιθανότητα περαιτέρω αυξήσεων επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για νέα επιβάρυνση στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, καθώς το κόστος των καυσίμων αποτελεί βασικό παράγοντα για τη λειτουργία της οικονομίας.



