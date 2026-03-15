Ισχυροί άνεμοι χτύπησαν το νησί το Σάββατο, κινητοποιώντας έτσι την Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με ανάρτηση από τον εκπρόσωπο Τύπου της πυροσβεστικής Ανδρέα Κεττή, το πρωί του Σαββάτου, λόγω του αέρα, στον χωριό Πωμός της Πάφου μετακινήθηκε μεγάλη μεταλλική πέργκολα από πασαμάνα και τσίγκους και κατέληξε σε καλώδια και σε πάσσαλο της ΑΗΚ τον οποίο απέκοψε και ακινητοποιήθηκε σε δέντρα.



Στο σημείο έσπευσαν μέλη της πυροσβεστικής, συνεργείο επιφυλακής ΑΗΚ όπως και ο Δήμαρχος, σύμφωνα με τον ίδιο.

Όπως σημειώνει ο Κεττής, η συγκεκριμένη πέργκολα μετακινήθηκε με την χρήση εκσκαφέα σε ασφαλές μέρος, ενώ το συνεργείο της ΑΗΚ ανέλαβε την επιδιόρθωση της βλάβης.