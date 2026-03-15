Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη τεσσάρων προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως μεταξύ άλλων, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και παράνομης απασχόλησης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 366 οχήματα και ελέγχθηκαν συνολικά 442 πρόσωπα. Διενεργήθηκαν παράλληλα 52 έλεγχοι υποστατικών, κατά τους οποίους προέκυψαν 26 καταγγελίες, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 132 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 11 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 11 οχήματα.

Δύο οδηγοί οχημάτων εντοπίστηκαν θετικοί σε προκαταρκτικούς έλεγχους οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών. Διενεργήθηκαν επίσης 160 έλεγχοι για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης κατά τους οποίους δέκα οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.