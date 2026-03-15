Λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν, όπως τονίζει η Αστυνομία, οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, στο οδικό δίκτυο.

Στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου (παρά τη σήραγγα) έχει παρατηρηθεί πτώση όγκων χώματος και πετρών στο οδόστρωμα και στις δύο κατευθύνσεις.



Στην περιοχή του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Λεμεσού, από την περιοχή Κοφίνου μέχρι τη Λεμεσό, παρατηρείται πυκνή ομίχλη.

Πυκνή ομίχλη παρατηρείται και στην περιοχή του δρόμου Παλαιχωρίου – Αγρού.



Οι οδηγοί προτρέπονται να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν τα φώτα πορείας του οχήματός τους αναμμένα.