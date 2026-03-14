Έντονα καιρικά φαινόμενα είναι σε εξέλιξη από το πρωί σε πολλές περιοχές της Κύπρο, με την Αστυνομία να συστήνει προσοχή στους οδηγούς.

Όπως αναφέρετε σε ανακοίνωση, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν σε πολλές περιοχές της Κύπρου, προτρέπονται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες, να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν τα φώτα πορείας τους αναμμένα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ισχύ από τις 7 το πρωί είναι κίτρινη προειδοποίηση από το Τμήμα Μετεωρολογίας.

