Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ στη Λεμεσό, όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί, κινούμενο από την περιοχή Λευκοθέα, φαίνεται να προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια να κατέληξε σε τοίχο κατοικίας.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα για παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι δύο νεαροί εμπλεκόμενοι στο δυστύχημα είναι εκτός κινδύνου.





