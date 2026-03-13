Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ενημερώνει ότι, σε συνέχεια της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της τροποποίησης του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, η προθεσμία ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων για το έτος 2026 παρατείνεται μέχρι τις 31.03.202 , χωρίς την επιβολή του τέλους επιβάρυνσης.

Οι ανανεώσεις που πραγματοποιούνται μετά την 31η Μαρτίου 2026 θα επιβαρύνονται με το άθροισμα του ποσού των 10 ευρώ και ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) της άδειας κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο οφειλόμενο ποσό για το τρέχον έτος.

Σημειώνεται ότι επιστροφές της επιβάρυνσης σε ιδιοκτήτες οχημάτων που ανανέωσαν την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός τους μετά τις 11.03.2026 και πριν τις αλλαγές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.



