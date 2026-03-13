Στη θέση του Γενικού Γραμματέα της ΣΕΚ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια επανεκλέγηκε, χωρίς ανθυποψήφιο, ο Ανδρέας Μάτσας, στο πλαίσιο του 30ου Παγκύπριου Συνεδρίου της Συνομοσπονδίας που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή.

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας εκλέγηκε, επίσης χωρίς ανθυποψήφιο, ο Πανίκος Αργυρίδης, ο οποίος μέχρι σήμερα κατείχε τη θέση του Γενικού Οργανωτικού της ΣΕΚ και αναλαμβάνει το αξίωμα μετά την αφυπηρέτηση του μέχρι πρότινος Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, Μιχάλη Μιχαήλ. Επίσης, χωρίς ανθυποψήφιο, επανεκλέγηκε στη θέση του Γενικού Ταμία ο Σάββας Κούλας.

Ύστερα από εκλογική διαδικασία, στη θέση του Γενικού Οργανωτικού εκλέγηκε ο Γιάννης Τσουρής, ενώ στη θέση του Γραμματέα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων εκλέγηκε ο Χαράλαμπος Αυγουστή, μετά την αφυπηρέτηση του Ελισσαίου Μιχαήλ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΕΚ, ο επανεκλεγείς Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, απευθυνόμενος προς τους συνέδρους, έστειλε το μήνυμα ότι η ΣΕΚ θα συνεχίσει, με τεκμηρίωση, συνέπεια, υπευθυνότητα και μεθοδικότητα, να διεκδικεί τα δικαιώματα των εργαζομένων και να παρεμβαίνει στην υλοποίηση πολιτικών που στόχο έχουν τη συνεχή βελτίωση των ωφελημάτων τους.

Εξάλλου, οι σύνεδροι, ύστερα από εκτενή συζήτηση και ανάλυση, ενέκριναν το έγγραφο πολιτικής, το οποίο θα αποτελέσει τον οδικό χάρτη των παρεμβάσεων και των πολιτικών διεκδικήσεων της ΣΕΚ σε σημαντικά εργασιακά και κοινωνικοοικονομικά ζητήματα για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Ενιαίο έγγραφο πολιτικής

Στο έγγραφο πολιτικής, η ΣΕΚ θεωρεί ότι η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί ύψιστη εθνική και κοινωνική προτεραιότητα και υποστηρίζει λύση στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωμάτων και με προοπτική κοινωνικής και οικονομικής προόδου σε μια ενωμένη Κύπρο.

Αναφέρεται ότι στο επίκεντρο της πολιτικής της ΣΕΚ βρίσκεται η ενίσχυση της συλλογικής διαπραγμάτευσης και η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, ως βασικού εργαλείου προστασίας της εργασίας και της καταπολέμησης των ανισοτήτων και διασφάλισης αξιοπρεπών μισθών.

Παράλληλα, μέσω του εγγράφου πολιτικής, η ΣΕΚ προτάσσει την ανάγκη για συνολική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος με κοινωνική δικαιοσύνη, ενίσχυση της κατώτατης σύνταξης, προστασία των χαμηλοσυνταξιούχων και ενίσχυση των τεσσάρων συνταξιοδοτικών πυλώνων.

Επιπρόσθετα η ΣΕΚ στηρίζει μια ισορροπημένη πολιτική απασχόλησης ξένων εργατών, η οποία να στηρίζεται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, να αποτρέπει την κατάχρηση φθηνής εργασίας και να διασφαλίζει καθολική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων.

Παράλληλα, «δίνει έμφαση στην αναβάθμιση της κοινωνικής πρόνοιας, στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας, στην ενίσχυση των χαμηλομεσαίων εισοδημάτων και στη δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών κοινωνικής προστασίας με διαφάνεια και αξιοκρατία».

«Ιδιαίτερη προτεραιότητα αποτελεί η προστασία της αξιοπρέπειας στους χώρους εργασίας, με μηδενική ανοχή στην παρενόχληση και στις διακρίσεις, καθώς και η προώθηση ουσιαστικής ισότητας για τις γυναίκες εργαζόμενες», υπογραμμίζει η ΣΕΚ, η οποία αναγνωρίζει επίσης την ανάγκη στήριξης της νεολαίας με ποιοτική απασχόληση, προσιτή στέγη, αναβάθμιση της κατάρτισης και ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στον κοινωνικό διάλογο και στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Στο έγγραφο πολιτικής της, η ΣΕΚ θέτει «ψηλά στις προτεραιότητες της, τη δίκαιη ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, με προγράμματα επανεκπαίδευσης, προστασία προσωπικών δεδομένων και ορθολογική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης ώστε να αποφεύγονται αρνητικές συνέπειες στην απασχόληση».

Ταυτόχρονα, δίνει έμφαση στην ασφάλεια και υγεία στην εργασία, με ενίσχυση αυξανόμενων επιθεωρήσεων, αυστηροποίηση ποινών και αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων.

Τέλος, η ΣΕΚ στηρίζει πολιτικές για το δημογραφικό, το στεγαστικό, το κυκλοφοριακό και το περιβάλλον, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων, την ανάπτυξη δημόσιων μεταφορών, την προσιτή κατοικία και πράσινες επενδύσεις που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και υπογραμμίζει την ανάγκη «θεσμικής αναβάθμισης του κοινωνικού διαλόγου και υποχρεωτικής διαβούλευσης πριν από σημαντικές μεταρρυθμίσεις, ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν ουσιαστική συμμετοχή στις αποφάσεις που καθορίζουν το μέλλον τους».



Πηγή: ΚΥΠΕ