Λίγο πριν τις 2.00 σήμερα το μεσημέρι, στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας, σε σημείο λίγο πριν το ΓΣΠ, στην κατεύθυνση προς Λευκωσία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, οδηγός αυτοκινήτου απώλεσε τον έλεγχο του οχήματος του, το οποίο προσέκρουσε σε κιγκλίδωμα ασφαλείας του δρόμου και ακινητοποιήθηκε στην αριστερή λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου.

Στο σημείο μετέβησαν μέλη του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου, για εξετάσεις και παροχή βοήθειας.

Με τη βοήθεια των μελών της Αστυνομίας το αυτοκίνητο μετακινήθηκε εκτός του δρόμου, με την κυκλοφορία να συνεχίζει κανονικά, γύρω στις 2.10 το μεσημέρι.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου φαίνεται να μην έχει τραυματιστεί.





