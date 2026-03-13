Πιστή στο ετήσιο ραντεβού της με το αναγνωστικό κοινό και τον κόσμο του βιβλίου, η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού επιστρέφει δυναμικά για την 5η διοργάνωσή της, η οποία θα πραγματοποιηθεί 20–22 Νοεμβρίου 2026 στους Χαρουπόμυλους Λανίτη.

Έπειτα από τέσσερις ιδιαίτερα επιτυχημένες διοργανώσεις που ανέδειξαν τη Λεμεσό σε σημαντικό σημείο συνάντησης για συγγραφείς, εκδότες και αναγνώστες από την Κύπρο και το εξωτερικό, η Έκθεση συνεχίζει να διευρύνει τη δράση και την επιρροή της στην πολιτιστική ζωή του τόπου.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας για ακόμη μεγαλύτερη σύνδεση με την κοινότητα σε παγκύπριο επίπεδο, η Έκθεση εγκαινιάζει τη φετινή χρονιά με δύο σημαντικές δράσεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν τους αμέσως επόμενους μήνες.

ΔΡΑΣΗ 1

Μεγάλο Σεμινάριο Δημιουργικής Γραφής 7 Μηνών

«Διαβάζω – γράφω – διορθώνω – γράφω»

Η Έκθεση ξεκινά με ένα εκτεταμένο πρόγραμμα δημιουργικής γραφής διάρκειας επτά μηνών, το οποίο περιλαμβάνει σετ 4 τετράωρων μαθημάτων με συνδυασμό 2 δια ζώσης και 2 διαδικτυακών συναντήσεων.

Εισηγητής:

Γιάννης Μπασκόζος, δημοσιογράφος και ιδρυτής του ηλεκτρονικού περιοδικού “Ο Αναγνώστης”

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι διακεκριμένοι συγγραφείς:

• Γιάννης Παλαβός - Μάθημα 1

• Μαρία Α. Ιωάννου- Μάθημα 2

• Χρίστος Κυθρεώτης- Μάθημα 3

• Ρέα Γαλανάκη- Μάθημα 4

Το σεμινάριο περιλαμβάνει

• 4 μαθήματα διάρκειας 4 ωρών το καθένα

• Εισαγωγή στη δημιουργική γραφή και συζήτηση γύρω από συγγραφικές εμπειρίες

• Συγγραφή μικρών διηγημάτων

• Εξατομικευμένο feedback από τον εισηγητή στα ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να αναπτύξουν τη δεξιότητα της γραφής. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία.

Πριν από την πρώτη συνάντηση, οι συμμετέχοντες θα λάβουν μια μικρή άσκηση καθώς και ένα διήγημα προς μελέτη από τον εισηγητή.

Ομάδες & Ημερομηνίες

Το σεμινάριο χωρίζεται σε δύο ομάδες (Α & Β):

Ομάδα Α

18 Απριλίου - δια ζώσης (Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 82Α, Λευκωσία)

20 Ιουνίου - οnline μέσω Zoom

19 Σεπτεμβρίου - οnline μέσω Zoom

21 Νοεμβρίου - δια ζώσης (Χαρουπόμυλοι Λανίτη, Λεμεσός)

Ομάδα Β

19 Απριλίου - δια ζώσης (Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 82Α, Λευκωσία)

21 Ιουνίου - οnline μέσω Zoom

20 Σεπτεμβρίου- οnline μέσω Zoom

21 Νοεμβρίου - δια ζώσης (Χαρουπόμυλοι Λανίτη, Λεμεσός)

Κόστος συμμετοχής

350€ + ΦΠΑ

Παρέχεται 10% έκπτωση σε όσους έχουν συμμετάσχει σε προηγούμενα σεμινάρια της Έκθεσης.

📌 Περισσότερες πληροφορίες και αγορά εισιτηρίων:

www.libflearning.com

ΔΡΑΣΗ 2

Βιωματικά Εργαστήρια στη Λευκωσία με τον Ψυχοθεραπευτή/Ψυχοδραματιστή Άγγελο Λεβέντη

Η Έκθεση συνεχίζει δυναμικά τον Μάιο με δύο βιωματικά εργαστήρια προσωπικής ανάπτυξης, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στους νέους χώρους της στη Λευκωσία με εισηγητή τον Ελλαδίτη Ψυχοθεραπευτή/Ψυχοδραματιστή Άγγελο Λεβέντη.

📍 Τοποθεσία:

Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 82Α, Λευκωσία

1ο Βιωματικό Εργαστήριο

«Εξαρτήσεις & Σχέσεις: Σπάζοντας τα Μοτίβα»

Ένα εργαστήριο που διερευνά πώς οι παλιές εμπειρίες και τα συναισθηματικά κενά μπορούν να δημιουργήσουν εξαρτητικά μοτίβα σε σχέσεις και συμπεριφορές.

Μέσα από βιωματικές ασκήσεις οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν:

• πώς δημιουργούνται οι προσκολλήσεις

• πότε χάνουμε τον εαυτό μας μέσα σε μια σχέση

• πώς μπορούμε να επιστρέψουμε σε μια πιο ισορροπημένη και ελεύθερη σύνδεση

🗓 Σάββατο 23 Μαΐου 2026

🕒 15:00 – 20:00

Προσέλευση: 14:30

🔁 Follow-up Zoom Integration Call

🗓 Κυριακή 28 Ιουνίου 2026

🕒 10:00 – 12:00

2ο Βιωματικό Εργαστήριο

«Όταν το Άγχος & ο Φόβος με Σταματούν: Πώς τα Διαχειρίζομαι»

Ένα εργαστήριο που προσεγγίζει τον φόβο και το άγχος όχι ως εχθρούς αλλά ως σήματα που μας καλούν να φροντίσουμε τον εαυτό μας.

Οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν:

• πώς ο φόβος επηρεάζει το σώμα

• γιατί το άγχος μπλοκάρει τη σκέψη

• πρακτικούς τρόπους διαχείρισης στην καθημερινότητα

🗓 Κυριακή 24 Μαΐου 2026

🕒 10:00 – 15:00

Προσέλευση: 9:30

🔁 Follow-up Zoom Integration Call

🗓 Κυριακή 28 Ιουνίου 2026

🕒 13:00 – 15:00

Κόστος συμμετοχής

• 80€ + ΦΠΑ / ανά εργαστήριο

• 140€ + ΦΠΑ / συμμετοχή και στα δύο εργαστήρια

📌 Αναλυτικές πληροφορίες και αγορά εισιτηρίων:

www.libflearning.com

Για διευκρινίσεις σχετικά με τα σεμινάρια:

📞 +357 99 361806

Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού συνεχίζει να επενδύει στη γνώση, τη δημιουργικότητα και τη σύνδεση της κοινότητας με το βιβλίο, προετοιμάζοντας παράλληλα μια ακόμη δυναμική διοργάνωση το Νοέμβριο του 2026.