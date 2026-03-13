Αναστολή της λειτουργίας της υπηρεσίας Pame Express από τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026 ανακοίνωσε η Cyprus Public Transport την Τετάρτη, επικαλούμενη έλλειψη οδηγών, ενώ ανέφερε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για εξεύρεση λύσης και επαναφορά της υπηρεσίας το συντομότερο δυνατό.

O προϊστάμενος Τομέα Δημοσίων Επιβατικών Μεταφορών, Ανδρέας Νικηφόρου, μιλώντας στο Πρωτοσέλιδο σημείωσε ότι «η εταιρεία μας έστειλε εντός των χρονοδιαγραμμάτων ενημέρωση αλλά πρέπει να πάρει τη σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής και μετά να προβεί σε αλλαγές. Κάτι που η εταιρεία παραβιάζοντας ουσιώδεις όρους του συμβολαίου δεν το έπραξε».

Εξήγησε ότι υπάρχουν ρήτρες, ποινές από τα άρθρα της σύμβασης που θα επικαλεστούμε στην περίπτωση που εφαρμόσει αυτό το μέτρο. Εμείς σαν Υπουργείο στείλαμε άμεσα επιστολή στην εταιρεία, στην οποία εκφράζουμε την άρνησή μας για την αναστολή της συγκεκριμένης υπηρεσίας και την καλούμε να αποσύρει άμεσο το δελτίο Τύπου που έχει εκδώσει».

Πρόσθεσε ότι «το επιχείρημα είναι ότι δεν βρίσκουν οδηγούς, είναι ένα πρόβλημα συνολικό που εντοπίζεται σε ολόκληρη την Κύπρο, μην σας πω σε όλη την Ευρώπη. Δεν σημαίνει όμως ότι μια εταιρεία συμβαλλόμενη με το κράτος μπορεί αυθαίρετα και μονομερώς να ακυρώσει ή να αναστέλλει τις υπηρεσίες της, ειδικά όταν στο συμβόλαιο ξεκαθαρίζεται ότι είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου η εξεύρεση προσωπικού».

Μάλιστα, δήλωσε ότι το επιβατικό κοινό αγκάλιασε το pame express, με πάνω 100.000 επιβάτες να το χρησιμοποιούν το 2025, ενώ έγινε επέκταση για να εξυπηρετεί και την περιοχή στη Βουλή και στα δικαστήρια. «Κτίζαμε σε αυτή τη διαδρομή και η εταιρεία ήταν μέχρι στιγμής πρόθυμη για αναπτύξεις».

