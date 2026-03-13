Βασική επιδίωξή μας είναι να δημιουργήσουμε αθλητική κουλτούρα, από την παιδική ηλικία, με απώτερο σκοπό τον υγιή μαζικό αθλητισμό, ανέφερε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, χαιρετίζοντας φιλολογικό μνημόσυνο προς τιμή των Άκη Λάμπρου, Τώνη Καττίδη και Στέλλας Καλοπαίδη.

Στην ομιλία της στην εκδήλωση, που διοργάνωσε ο ΓΣΟ, το βράδυ της Πέμπτης, η κ.Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στη διαδρομή και στην προσφορά των τριών προσωπικοτήτων του κυπριακού αθλητισμού, υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, το ήθος που χαρακτήριζε την πολύχρονη παρουσία τους στα αθλητικά δρώμενα του τόπου.

«Και οι τρεις, μεγάλωσαν με αξίες, τις οποίες βιωματικά ανέδειξαν. Πίστεψαν και έμπρακτα εξύψωσαν ιδανικά. Και οι τρεις αναγνώρισαν ως καθήκον τους να αναδείξουν πρώτοι, μέσα από το παράδειγμά τους, τις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι και της ευγενούς άμιλλας», συμπλήρωσε.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, συνέχισε, χάραξαν τη δράση του Αθλητικού Συλλόγου τα Ολύμπια Λεμεσού, συνιστώντας ένα μεγάλο κεφάλαιο της ιστορίας του και υπέδειξε ότι «μαζί με τον Σύλλογο, που, δικαίως, σεμνύνεται ότι είχε στις τάξεις του, τον Άκη Λάμπρου, τον Τώνη Καττίδη και τη Στέλλα Καλοπαίδη, στεκόμαστε με ευγνωμοσύνη στο πρότυπό τους, όλοι εμείς που εμπλεκόμαστε με την πρόοδο του αθλητισμού στον τόπο μας».

Η Υπουργός τόνισε πως ο αθλητισμός αναγνωρίζεται, από την παρούσα διακυβέρνηση, ως φορέας παιδείας, πολιτισμού και δημοκρατίας και ότι «με συναίσθηση της υψηλής μας ευθύνη για την υγιή προαγωγή του, τόσο το Υπουργείο μας όσο και ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, υιοθετούμε και εφαρμόζουμε στοχευμένους σχεδιασμούς και δράσεις».

Βασική επιδίωξή μας, ανέφερε, είναι να δημιουργήσουμε αθλητική κουλτούρα από την παιδική ηλικία, με απώτερο σκοπό τον υγιή μαζικό αθλητισμό και σημείωσε ότι «θέτουμε τον σχολικό αθλητισμό ως αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προκρίνοντας, την ολόπλευρη καλλιέργεια του πνεύματος, του σώματος και της προσωπικότητάς του κάθε παιδιού».

Την ίδια στιγμή, πρόσθεσε, πρώτιστο μέλημα και επίκεντρο κάθε απόφασής είναι η αθλητική και προπονητική κοινότητα, οι Ομοσπονδίες και τα Σωματεία και διαβεβαίωσε πως το Υπουργείο της προχωρά, σταδιακά, στις απαραίτητες αναβαθμίσεις των αθλητικών μας χώρων και στην ανάπτυξη νέων υποδομών, προσβάσιμων και χωρίς αποκλεισμούς.

«Δίνουμε κίνητρα στους αθλητές και τις αθλήτριές μας και ενισχύουμε το προπονητικό επάγγελμα», είπε και πρόσθεσε πως «προωθούμε τη δημιουργία προγραμμάτων αξιοποίησης αθλητών-προτύπων και ανάδειξης νέων ταλέντων, εξελίσσουμε την πατρίδα μας σε ποιοτικό προορισμό αθλητικού τουρισμού».

Ταυτόχρονα τόνισε ότι τίθεται, ως αδιαπραγμάτευτος στόχος, η χρηστή διοίκηση, η καταπολέμηση της διαφθοράς, η εφαρμογή καθαρών κανόνων, η λογοδοσία και η μηδενική ανοχή στην βία.

Διαβεβαίωσε, εξάλλου, πως το Υπουργείο της θα συνεχίσει να εργάζεται «με αφοσίωση, διασφαλίζοντας το δικαίωμα του υγιούς επαγγελματικού, ερασιτεχνικού και του μαζικού κοινωνικού αθλητισμού σε όλους τους πολίτες».

Πηγή: ΚΥΠΕ