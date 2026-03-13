Παρασκευή και 13: Γιατί θεωρείται γρουσούζικη;

Η Παρασκευή και 13 θεωρείται στην ευρύτερη δυτική κουλτούρα ως ημέρα «γρουσουζιάς» ή κακοτυχίας, λόγω ενός συνδυασμού παλιών παραδόσεων, θρησκευτικών και πολιτιστικών συσχετισμών:

Φόβος του αριθμού 13:

Σε πολλές παραδόσεις ο αριθμός 13 θεωρείται άτυχος, επειδή υπερβαίνει τον αριθμό 12 που θεωρείται σύμβολο πληρότητας (12 μήνες, 12 ζώδια, 12 άποστολοι κ.λπ.).

-Συνδέσεις με θρησκευτικές ιστορίες:

Ο χριστιανικός μύθος της Τελευταίας Δείπνης έχει 13 άτομα στο τραπέζι, με τον Ιούδα ως τον 13ο, πριν από τη Σταύρωση που έγινε ημέρα Παρασκευή, γεγονός που συνέβαλε στη ρίζα της πεποίθησης.

Παραδόσεις και μύθοι:

Σε κάποιες ιστορίες παλιότερων αιώνων, γεγονότα που θεωρούνταν άσχημα συνέβησαν σε Παρασκευή ή σχετίζονται με τον αριθμό 13, και αυτές οι αφηγήσεις ενισχύθηκαν με τον χρόνο, αν και δεν υπάρχει ενιαία καταγεγραμμένη αρχική πηγή.

Εξάπλωση του μύθου στη σύγχρονη εποχή:

Τον 20ό αιώνα ο μύθος ενισχύθηκε από βιβλία και ποπ κουλτούρα (π.χ. ταινίες επιστημονικής φαντασίας ή θρίλερ με τίτλο Friday the 13th), οδηγώντας πολλούς να συνδέσουν την ημέρα με γρουσουζιά.

Δεισιδαιμονία που απαντάται στις αγγλόφωνες χώρες. Η σχετική φοβία ονομάζεται στα αγγλικά Paraskavedekatriaphobia, από τις ελληνικές λέξεις «Παρασκευή», «δεκατρία» και «φοβία».

Η πρόληψη αυτή διαδόθηκε στις αγγλόφωνες χώρες τον 19ο αιώνα και πέρασε και στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, μέσω της ταινίας τρόμου «Παρασκευή και 13» (1980). Για την προέλευσή της έχουν εκφρασθεί ποικίλες θεωρίες, όπως:

-Παρασκευή και 13 (13 Οκτωβρίου 1307) συντελέστηκε η εξολόθρευση του Τάγματος των Ναϊτών από τον στρατό του βασιλιά Φιλίππου της Γαλλίας.

-Ήταν Παρασκευή όταν η Εύα έδωσε στον Αδάμ τον απαγορευμένο καρπό, με αποτέλεσμα να εκδιωχθούν και οι δύο από τον Παράδεισο.

-Παρασκευή έγινε η μεγάλη πλημμύρα της Βίβλου.

-Παρασκευή σταυρώθηκε ο Χριστός.

Πηγή: Πρώτο Θέμα