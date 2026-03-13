Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Υγεία και την Καλή Διαβίωση των Ζώων, Olivér Várhelyi επισκέπτεται σήμερα την Κύπρο για επαφές σε σχέση με τον αφθώδη πυρετό και τους χειρισμούς που γίνονται.

Σύμφωνα με το πρόγραμμά του στις 08.30 μετέβη στο Κέντρο Συντονισμού «ZENON» για συνάντηση με την Υπουργό Γεωργίας και με εκπροσώπους επηρεαζόμενων κτηνοτροφικών μονάδων.

Θα ακολουθήσει συνάντηση με τους εμπλεκόμενους φορείς, μεταξύ των οποίων αγροτικές οργανώσεις, εκπρόσωποι παραγωγών και λειτουργοί αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών.

Στη συνέχεια, ο Επίτροπος θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων.

Ακολούθως, θα γίνει δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Στις 12 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένο να γίνουν δηλώσεις από τον Επίτροπο και την Υπουργό, στο Προεδρικό.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συνομίλησε την Τετάρτη με την Πρόεδρο της Κομισιόν υπό το φως και αιτημάτων των παραγωγών να μην θανατώνονται ζώα που είναι ασυμπτωματικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ