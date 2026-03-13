Στη σύλληψη 17χρονου προχώρησε χθες βράδυ η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ληστείας που διαπράχθηκε στις 11 Μαρτίου 2026 στην Αγία Νάπα.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε στην Αστυνομία, 20χρονος ενώ καθόταν σε παγκάκι στην περιοχή της Αγίας Νάπας, προσεγγίστηκε από δύο άγνωστα πρόσωπα, τα οποία υπό την απειλή μαχαιριού του απέσπασαν το πορτοφόλι του.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψαν στοιχεία εναντίον 17χρονου, ο οποίος συνελήφθη χθες βράδυ δυνάμει δικαστικού εντάλματος.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Αμμοχώστου.