Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12/03) η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον €1.000.000.



Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 33, 23, 6, 12, 42 και ΤΖΟΚΕΡ ο αριθμός: 18



