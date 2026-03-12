Το Υπουργείο Γεωργίας εξέδωσε οδηγίες διακίνησης οχημάτων για την κοπή, συγκομιδή, ετοιμασία και μεταφορά ενσιρώματος, λόγω της κατάστασης με την εξάπλωση του αφθώδους πυρετού στην Επαρχία Λάρνακας και την προσπάθεια περιορισμού του.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, έχουν δημιουργηθεί ζώνες προστασίας στα 3 και επιτήρησης στα 10 χλμ, αντίστοιχα, γύρω από τις πληγείσες εκμεταλλεύσεις, οι οποίες περιορίζουν τη μετακίνηση ατόμων, οχημάτων και ζωοτροφών.

Το Υπουργείο Γεωργίας παραθέτει οδηγίες που ισχύουν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όσον αφορά στη διαχείριση, στην παραγωγή και διακίνηση του εν λόγω υλικού.

Στην πρώτη περίπτωση που αφορά περιοχές εντός ζώνης 3 χλμ, αναφέρει ότι επιτρέπεται η παραγωγή και μετακίνηση χόρτου για ενσίρωση και μπαλών ενσιρώματος μόνο προς μονάδες εντός της ίδιας ζώνης. Σε περίπτωση μεταφοράς μπαλών, αυτή πρέπει να γίνεται αφού ολοκληρωθεί η ετοιμασία και το περιτύλιγμά τους, με απολύμανση οχημάτων και εξοπλισμού πριν την είσοδο και έξοδο από τη μονάδα. Η μεταφορά εκτός ζώνης απαγορεύεται μέχρι να παρέλθουν τουλάχιστον τρεις μήνες από την εξυγίανση της περιοχής ή μέχρι να εκδοθούν νεότερες οδηγίες, ενώ οχήματα και εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκαν εντός της ζώνης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν εκτός αυτής για να αποφευχθεί η μηχανική μετάδοση του ιού.

Στη δεύτερη περίπτωση, που αφορά περιοχές μεταξύ 3 και 10 χλμ, η παραγωγή ενσιρώματος σε μπάλες και η μετακίνηση χόρτου επιτρέπεται μόνο προς μονάδες εντός της ίδιας ζώνης, με απολύμανση οχημάτων πριν την είσοδο και έξοδο από τη μονάδα. Οποιοσδήποτε εξοπλισμός ή όχημα χρησιμοποιηθεί σε αυτές τις περιοχές πρέπει να πλένεται και να απολυμαίνεται σχολαστικά πριν μετακινηθεί εκτός ζώνης, ώστε να αποφευχθεί η μηχανική μετάδοση του ιού. Επιπλέον, οι εργασίες παραγωγής σε περιοχές εκτός 10 χλμ πρέπει να ολοκληρώνονται πρώτα, πριν ο παραγωγός εισέλθει στη ζώνη 3–10 χλμ για να συνεχίσει τις μετακινήσεις του, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Γεωργίας.

Σχετικά με την τρίτη περίπτωση, που αφορά την παραγωγή ενσιρώματος ή χόρτου μεταξύ 3 και 10 χλμ και τη μετακίνησή του εκτός ζώνης, το Υπουργείο αναφέρει ότι επιτρέπεται μόνο η παραγωγή και μετακίνηση μπαλών ενσιρώματος, αφού παρέλθουν τουλάχιστον τρεις μήνες από την εξυγίανση της περιοχής ή σύμφωνα με νεότερες οδηγίες. Οποιοδήποτε όχημα ή εξοπλισμός χρησιμοποιήθηκε σε αυτές τις περιοχές πρέπει να πλυθεί και να απολυμανθεί σχολαστικά πριν μετακινηθεί εκτός της ζώνης, ώστε να αποφευχθεί η μηχανική μετάδοση του ιού, προσ θέτει.

Όσον αφορά την τέταρτη περίπτωση για περιοχές εκτός ζώνης 10 χλμ, λέει ότι επιτρέπεται η παραγωγή και μετακίνηση ενσιρώματος και χόρτου για ενσίρωση, υπό την προϋπόθεση ότι οχήματα και εξοπλισμός πλένονται και απολυμαίνονται σχολαστικά πριν μετακινηθούν σε άλλες περιοχές, για να αποφευχθεί η μηχανική μετάδοση του ιού. Οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι που χρησιμοποιούν τα ίδια μηχανήματα σε διαφορετικές περιοχές, όπως και στην Επαρχία Λάρνακας, πρέπει να ξεκινούν από τις μη επηρεαζόμενες περιοχές και να προχωρούν προς τις επηρεαζόμενες, αφήνοντας τις πιο ευάλωτες ζώνες για το τέλος, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα βιοασφάλειας τόσο για το προσωπικό που διενεργεί τις εργασίες αυτές όσο και για τα οχήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται με βασικότερο το σχολαστικό πλύσιμο πριν τη μετακίνηση προς και από οποιαδήποτε περιοχή και την απολύμανση με εγκεκριμένο απολυμαντικό.

Το Υπουργείο Γεωργίας, καταληκτικά, δίνει την οδηγία-εισήγηση όπως ο κάθε κτηνοτρόφος/ γεωργός χρησιμοποιεί τα δικά του μηχανήματα, ώστε να αποφευχθεί η πιθανή μηχανική μετάδοση του ιού.

Οχήματα τροφοδοσίας (π.χ. καυσίμου), τα οποία παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες στα οχήματα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του ενσιρώματος, θα πρέπει να λαμβάνουν τα ίδια μέτρα βιοασφάλειας όπως και όλα τα οχήματα που κινούνται στις επηρεαζόμενες περιοχές, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ