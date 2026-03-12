Ζητήματα που αφορούν την προστασία και προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών που έχουν γονέα υπό κράτηση, καθώς και στην εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που αφορά τα παιδιά σε σύγκρουση με τον νόμο συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχε την Πέμπτη ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστας Φυτιρής με την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Έλενα Περικλέους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο της συζήτησης έγινε ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τις πρακτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών με φυλακισμένο γονέα, καθώς και για την ενημέρωση και στήριξή τους κατά την επικοινωνία και επαφή τους με τον γονέα τους που βρίσκεται υπό κράτηση.

Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η πορεία των ενεργειών που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη δημιουργία και λειτουργία ειδικού χώρου κράτησης παιδιών, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και τα διεθνή πρότυπα προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού.

Ο Υπουργός ενημέρωσε για τα βήματα που έχουν ήδη γίνει σε σχέση με τον σχεδιασμό, τις απαραίτητες υποδομές και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του χώρου, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου πλαισίου κράτησης που θα ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των ανηλίκων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε επίσης η ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διαχείριση υποθέσεων που αφορούν παιδιά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Υπουργός Δικαιοσύνης υπογράμμισε ότι η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Πολιτείας, επισημαίνοντας ότι η αποτελεσματική διαχείριση υποθέσεων που αφορούν παιδιά προϋποθέτει συντονισμό και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκε η εισήγηση για δημιουργία εκτελεστικών μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των σχετικών υποθέσεων και την επίσπευση των διαδικασιών προς όφελος των παιδιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ