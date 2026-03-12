Στις 96.277 ανήλθε ο αριθμός ανανεώσεων αδειών κυκλοφορίας τις τελευταίες τρεις ημέρες, πριν από τη λήξη της προθεσμίας ανανέωσης, σε σύγκριση με 84.332 την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και 62.943 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που δημοσιοποίησε την Πέμπτη το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Εξάλλου, σύμφωνα με το ΤΟΜ, ο συνολικός αριθμός ανανεώσεων μέχρι τη λήξη της προθεσμίας ανανέωσης που ήταν μέχρι τα μεσάνυκτα τις 11 Μαρτίου του 2026 ανήλθε στις 780.395, σε σύγκριση με 772.069 μέχρι τις 11 Μαρτίου του 2025 και 745.363 μέχρι τις 10 Μαρτίου του 2024.

Σε ανακοίνωση το ΤΟΜ αναφέρει ότι τα στοιχεία «καταδεικνύουν αυξητική τάση στις ανανεώσεις από έτος σε έτος και επιβεβαιώνουν ότι σημαντικός αριθμός πολιτών επιλέγει να ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός τους τις τελευταίες ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας, γεγονός που οδηγεί σε ιδιαίτερα αυξημένη επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα του Τμήματος».

Προσθέτει ότι το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται κάθε χρόνο προς τη λήξη της προθεσμίας ανανέωσης.

Το ΤΟΜ σημειώνει ότι με βάση τη σχετική νομοθεσία, η προθεσμία ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας ολοκληρώνεται εντός 70 ημερών από τη λήξη του έτους αναφοράς, δηλαδή την 31η Δεκεμβρίου.

Ως εκ τούτου, προσθέτει, η τελευταία ημέρα ανανέωσης διαμορφώνεται κάθε χρόνο είτε στις 10 είτε στις 11 Μαρτίου.

