Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε την Πέμπτη για θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για τη ρύθμιση της ίδρυσης και λειτουργίας απεικονιστικών κέντρων καθώς και για τον έλεγχο και την εποπτεία τους.

Υπερψηφίστηκαν μια τροπολογία από τον Βουλευτή των Οικολόγων Χαράλαμπο Θεοπέμπτου και άλλη μια από τον ΔΗΣΥ, το ΕΛΑΜ, την ΔΗΠΑ και το ΔΗΚΟ.

Στο νομοσχέδιο, κατόπιν εισηγήσεων εμπλεκόμενων φορέων και επηρεαζόμενων αρχών και προβληματισμών κατά τη συζήτηση, υπήρξε προσθήκη νέων όρων και ορισμών, περιλαμβανομένων των όρων «διοικητικά υπεύθυνος», «εταιρεία», «κανονικό ωράριο λειτουργίας», «σύστημα διαχείρισης δόσεων ασθενών (dose management system-DMS)» και «επί καθήκοντι ιατρός».

Έγινε επίσης αναθεώρηση των εξαιρούμενων από τις πρόνοιες του νομοσχεδίου απεικονιστικών υπηρεσιών με προσθήκη προϋπόθεσης υποβολής οργανογράμματος με ονομαστική κατάσταση του προσωπικού του απεικονιστικού κέντρου ως απαραίτητου εγγράφου που συνοδεύει την αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας.

Επίσης υπήρξε αναδιατύπωση των προνοιών του νομοσχεδίου, ώστε να καταστεί σαφές πως τη διεύθυνση, τον έλεγχο και την εποπτεία του κέντρου έχει ένας τουλάχιστον επιστημονικά υπεύθυνος ιατρός, ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του κέντρου, με αποδεδειγμένη διετή τουλάχιστον εμπειρία στην παροχή ανάλογων υπηρεσιών, ο οποίος έχει φυσική, αλλά όχι κατ’ ανάγκη συνεχή παρουσία στο απεικονιστικό κέντρο, πλην των εξαιρέσεων του άρθρου 5.

Στο νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει διασαφήνιση ότι ο επιστημονικά υπεύθυνος ιατρός δύναται να ενεργεί και ως διοικητικά υπεύθυνος ιατρός του ίδιου κέντρου, όχι όμως το αντίστροφο καθώς και επιβολή υποχρέωσης σε κάθε απεικονιστικό κέντρο να διαθέτει σύστημα διαχείρισης δόσεων (DMS), το οποίο καταγράφει όλες τις δόσεις, ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για τυχόν υπερβάσεις και υπόκειται σε ετήσιο έλεγχο ποιότητας από φυσικό ιατρικής και τήρησης μητρώου δεδομένων για το εν λόγω σύστημα για τουλάχιστον δέκα έτη.

Η αρμόδια αρχή έχει τη δυνατότητα ανάκλησης της άδειας λειτουργίας απεικονιστικού κέντρου σε σχέση με ένα είδος απεικονιστικών υπηρεσιών από αυτά στα οποία δραστηριοποιείται, για το οποίο έχει διαπιστωθεί η παράβαση.

Υπήρξε επίσης αφαίρεση της δυνατότητας αύξησης της συχνότητας των ετήσιων ελέγχων εξοπλισμού μη ιονίζουσας ακτινοβολίας από την αρμόδια αρχή, μέσω της έκδοσης κανονισμών και παρέχεται εξουσία στην αρμόδια αρχή να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας απεικονιστικού κέντρου σε περίπτωση κατά την οποία αυτή εξασφαλίστηκε κατόπιν δόλου ή ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων ή παραστάσεων.

Περιλαμβάνεται επιβολή υποχρέωσης σε κάθε απεικονιστικό κέντρο όπως, σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του, να ενημερώνει τους ασθενείς με προγραμματισμένους ελέγχους για σκοπούς διευθέτησης της εξυπηρέτησής τους από άλλο κέντρο.

Μέσω του πλαισίου, επιτυγχάνεται ευθυγράμμιση με τις διατάξεις του περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων Νόμου αναφορικά με την απαγόρευση χορήγησης νάρκωσης για σκοπούς μέτριας έως βαθιάς ή γενικής αναισθησίας, καθώς και ραχιαίας ή επισκληρίδιου αναισθησίας εκτός νοσηλευτηρίου.

Επίσης εισάγεται υποχρέωση του απεικονιστικού κέντρου να τηρεί αρχείο για κάθε εξέταση που διενεργεί, καθώς και για κάθε γνωμάτευση ιατρού ακτινολόγου ή/και πυρηνικού ιατρού με όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Επιτεύχθηκε επίσης προσθήκη εκπροσώπου της ΟΣΑΚ στη Συμβουλευτική Επιτροπή Απεικονιστικών Κέντρων και μείωση των εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσικής που συμμετέχουν από δύο σε έναν.

Στο πλαίσιο επιτυγχάνεται αναθεώρηση των μεταβατικών διατάξεων, ώστε πρόσωπο το οποίο κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου παρέχει απεικονιστικές υπηρεσίες, να δύναται να εξακολουθήσει να τις παρέχει για περίοδο δεκαοκτώ αντί δώδεκα μηνών από την εν λόγω ημερομηνία και, σε περίπτωση που επιθυμεί να συνεχίσει να τις παρέχει μετά την πάροδο του εν λόγω χρονικού διαστήματος, να υποβάλλει αίτηση εντός έξι μηνών από την έναρξη της ισχύος του νόμου. Με τον τρόπο αυτό σκοπείται να δοθεί χρόνος στα κέντρα να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις της εν λόγω νομοθεσίας.

Επιτυγχάνεται επίσης αναθεώρηση των τεχνικών προδιαγραφών των κέντρων, ούτως ώστε αυτές να συνάδουν με τον περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων Νόμο. Σημειώνεται ότι οι χώροι θα προσαυξάνονται με βάση τη νομοθεσία, όταν φιλοξενούνται περισσότερα του ενός μηχανήματα στον ίδιο χώρο τα οποία δεν λειτουργούν ταυτόχρονα, νοουμένου ότι ικανοποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις του πίνακα σε τετραγωνικά μέτρα για κάθε μηχάνημα.

Σε τοποθέτησή του ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Γιώργος Πενηνταέξ είπε ότι το νομοθέτημα έρχεται να καλύψει ουσιαστικά κενά, να εκσυγχρονίσει το πλαίσιο λειτουργίας των διαγνωστικών κέντρων και να διασφαλίσει την ασφάλεια των ασθενών.

Μεταξύ άλλων είπε ότι διασφαλίζεται πως η επιστημονική ευθύνη παραμένει στον πυρήνα της λειτουργίας ενός κέντρου και προσφέρει δεκαετή μεταβατική περίοδο, ώστε κάποια διαγνωστικά κέντρα που σήμερα δεν πληρούν τις οικονομικές προδιαγραφές, όπως ράμπες και ανελκυστήρες που να διευκολύνουν την πρόσβαση σε άτομα με αναπηρίες και άλλες παθήσεις, να εναρμονιστούν.

Απαντώντας στα περί έλλειψης ακτινολόγων ιατρών, είπε ότι στο μητρώο του Υπουργείου Υγείας είναι εγγεγραμμένοι 220 ακτινολόγοι και διερωτήθηκε πού είναι η έλλειψη ιατρών αυτής της ειδικότητας.

Είπε ότι αρκετά κέντρα διαθέτουν γιατρούς ακτινολόγους που είναι παρόντες στη διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων και θα πρέπει να το πράξουν και τα υπόλοιπα για να ανεβάσουν έτσι την ποιότητα των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ