Επίθεση εναντίον του πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς από το βήμα της Βουλής των Ελλήνων, όπου συζητήθηκαν οι 4 συμβάσεις με την αμερικανική εταιρεία Chevron για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Ο κ. Σαμαράς ξεκίνησε την τοποθέτησή του δίνοντας απάντηση στις πρόσφατες αιχμές του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη περί «επαγγελματιών ανησυχούντων» λέγοντας ότι δεν θα ήθελε να πιστέψει ότι αναφέρεται σε δύο πρώην πρωθυπουργούς. «Αν όμως έχουν δίκιο τα παπαγαλάκια του, θα πρέπει ο κ. Μητσοτάκης να ανησυχεί και μένω εδώ» δήλωσε ο κ. Σαμαράς, ο οποίος έκανε λόγο για μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία.

Ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε θετικές κινήσεις την αποστολή δυνάμεων στην Κύπρο και Patriot στην Κάρπαθο, λέγοντας πως «σωστά η κυβέρνηση αντέδρασε γρήγορα». Σημείωσε ωστόσο ότι η κυβέρνηση δεν αντέδρασε στην Κάσο και πρόσθεσε ότι οι κινήσεις που γίνονται δεν πρέπει να εξελιχθούν σε χειρονομίες εντυπωσιασμού, γιατί πρέπει να έχουμε πολιτική αξιόπιστη απέναντι στην Τουρκία και αφού λήξει ο συναγερμός στο Ιράν.

Μάλιστα, αναφερθείς στις συμβάσεις αυτές καθ'αυτές, δήλωσε εμφατικά πως το άρθρο 30 της συμφωνίας με τη Chevron ανοίγει την «Κερκόπορτα» για το Τουρκολυβικό Μνημόνιο.

«Αναρωτιέμαι, όταν μιλά ο πρωθυπουργούς για επαγγελματίες ανησυχούντες, ποιους εννοεί; Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι αναφέρεται σε δύο πρώην πρωθυπουργούς. Αν όμως έχουν δίκιο τα παπαγαλάκια του, θα πρέπει ο κ. Μητσοτάκης να ανησυχεί και μένω εδώ», δήλωσε ο κ. Σαμαράς.

«Θα μου κάνει εμένα μαθήματα η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία;» διερωτήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός. «Δεν υπάρχουν επαγγελματίες ανησυχούντες, αλλά ερασιτέχνες εφησυχασμένοι».

Πηγή: skai.gr