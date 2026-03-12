Πολύ μικρός ο κίνδυνος για τρομοκρατικές ενέργειες ή να τεθεί στόχος η Κύπρος, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κωνσταντίνος Φυτιρής προτάσσοντας τον ρόλο της χώρας διαχρονικά ως κέντρο ειρηνευτικών και ανθρωπιστικών επιχειρήσεων.

Ερωτηθείς στο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τυχόν τρομοκρατικές επιθέσεις και το οργανωμένο έγκλημα, ο κ. Φυτιρής σημείωσε ότι πιθανόν κάποιες φορές να συνδέονται τα δύο, αλλά διαχωρίζονται, υπενθυμίζοντας ότι τα τελευταία 30-40 χρόνια ελάχιστες είναι οι τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κύπρο.

Η Αστυνομία λαμβάνει συνεχώς μέτρα σε πιθανούς στόχους, ανάλογα με τους κινδύνους που υπάρχουν και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Στον πόλεμο σήμερα, είπε, εμπλέκονται το Ιράν, οι ΗΠΑ, έμμεσα η Βρετανία και προφανώς λαμβάνονται μέτρα που αφορούν τα συμφέροντα αυτών των χωρών στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, συνέχισε, όλα αυτά τα χρόνια είναι ένας κόμβος ειρηνευτικών κι ανθρωπιστικών επιχειρήσεων και αυτό είναι το μήνυμα που η Κυβέρνηση θέλει να περάσουν σε όλους στην περιοχή και διεθνώς. «Έχουμε καλές σχέσεις με όλες τις χώρες της περιοχής και γι’ αυτό γινόμαστε κέντρο επίλυσης διαφορών παρά εκτόνωσης των διαφορών», σημείωσε.

«Πιστεύω ότι δεν έχουμε κίνδυνο, χωρίς να το αποκλείω, αλλά είναι πολύ μικρός ο κίνδυνος να έχουμε τρομοκρατικές ενέργειες ή να είμαστε στόχος σ‘ αυτό τον πόλεμο», τόνισε.

Σε καλό δρόμο για οργανωμένο έγκλημα

Για το οργανωμένο έγκλημα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης παρέπεμψε στα τελευταία στατιστικά λέγοντας ότι «οι φυλακές έχουν γεμίσει πάλι». Κάθε μέρα, επεσήμανε, «η Αστυνομία με τις ενέργειες και τις δράσεις της συλλαμβάνει 5 έως 10 άτομα. Άλλοι είναι μεμονωμένοι εγκληματίες, άλλοι ανήκουν στο οργανωμένο έγκλημα. Είμαστε σε ένα καλό δρόμο χωρίς να λέω ότι λύθηκε το ζήτημα».

Υπάρχει, συνέχισε, μια διεθνοποίηση του οργανωμένου εγκλήματος και γίνεται μια προσπάθεια να τεθούν κάτω από διάφορες ομπρέλες οι διάφορες τέτοιες οργανώσεις. Αυτό, είπε, το έχει συζητήσει με ομολόγους του στην ΕΕ καθώς υπάρχει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυτό το πρόβλημα. Γι’ αυτό, ανέφερε, μία από τις προσπάθειες της κυπριακής Προεδρίας «είναι να δημιουργήσουμε συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών για πρόληψη και καταστολή του οργανωμένου εγκλήματος».

Πιστεύει, δήλωσε ο κ. Φυτιρής, ότι είμαστε σε καλό δρόμο. «Η Αστυνομία θα συνεχίσει και τη διεθνή συνεργασία, αλλά και εσωτερικά». Ανέφερε επίσης ότι τα νομοσχέδια για τις παρακολουθήσεις που αναμένεται να εγκριθούν από τη Βουλή, θα τους δώσουν ένα «δυνατό όπλο για να προλαβαίνουμε καταστάσεις».

