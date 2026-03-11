Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε την Τετάρτη για ακόμη μία φορά όλους όσους ανταποκρίθηκαν για ενίσχυση της άμυνας της χώρας.

Απαντούσε σε επισήμανση για την ιταλική φρεγάτα που έφτασε στην περιοχή της Κύπρου, προσερχόμενος στο Παγκύπριο Συνέδριο της ΣΕΚ, στη Λευκωσία.

Ευχαρίστησε παράλληλα και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την σημερινή αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη της ΕΕ με την Κύπρο, σημειώνοντας ότι η ασφάλειά της είναι ασφάλεια της ΕΕ.

"Επαναλαμβάνω, η χώρα μας είναι πάντοτε μέρος της λύσης ποτέ μέρος του προβλήματος και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε", ανέφερε ο ΠτΔ.

