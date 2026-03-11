Η ΕΕ είναι στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας και η Κυπριακή Δημοκρατία θα σταθεί δίπλα στους κτηνοτρόφους είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στο Παγκύπριο Συνέδριο της ΣΕΚ,, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις της Προέδρου της Βουλής και Προέδρου του ΔΗΣΥ περί παραίτησης της Υπουργού Γεωργίας, είπε «δεν έχω να αναφέρω τίποτε για τις δηλώσεις της Προέδρου της Βουλής.

Δεν εμπλέκομαι στην προεκλογική εκστρατεία, δεν ασχολούμαστε με τις εκλογές. Επικεντρώνομαι στην ουσία.

Κάποια μηνύματα που θέλω να δώσουμε: η Κυβέρνηση, και το πράξαμε ήδη και θα συνεχίσουμε, θα σταθεί δίπλα σε όλους αυτούς που επηρεάζονται από αυτή την αρνητική εξέλιξη, η οποία επηρεάζει πολλούς άλλους τομείς. Επηρεάζει πρωτίστως την κτηνοτροφία, επηρεάζει και πολλούς άλλους τομείς. Άρα απαιτείται από όλους μας σοβαρότητα στη διαχείριση του θέματος.

Να σας πω ότι προτού έρθω εδώ είχα τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο της Επιτροπής, επικοινώνησε μαζί μου. Ένα από τα θέματα που συζητήσαμε είναι το θέμα του αφθώδους πυρετού. Γνωρίζετε ότι η χώρα μας είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργεί εντός ενός πλαισίου.

Έχει δώσει οδηγίες, ο αρμόδιος Επίτροπος θα είναι εδώ την Παρασκευή, θα συναντηθώ και εγώ μαζί του. Θα συναντηθεί και με τα συντονιστικά όργανα που ασχολούνται με το θέμα, θα συναντηθεί και με επηρεαζόμενους κτηνοτρόφους και προσπαθούμε να βρούμε τη βέλτιστη λύση από τη μια να διασφαλίσουμε πρωτίστως την κτηνοτροφία στη χώρα μας μέσα από τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν και από την άλλη η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο πλευρό μας και σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή τη συγκυρία, για να μας ενισχύσει, να ενισχύσει και την Κυπριακή Δημοκρατία που θα σταθεί δίπλα από τους κτηνοτρόφους».