Τη διαβεβαίωση ότι όλοι οι δικαιούχοι που λάμβαναν μέχρι πρότινος χορηγία από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν την ίδια ακριβώς στήριξη και μετά την κατάργησή του, με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων για παραχώρηση επιδομάτων στην Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών, ζήτησαν την Τετάρτη οι Βουλευτές, στο πλαίσιο συζήτησης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών.

Ενώπιον της Επιτροπής βρέθηκαν τα νομοσχέδια για την κατάργηση του Φορέα και για θέσπιση της παραχώρησης επιδομάτων σε φοιτητές μέσω της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων, τα οποία παρουσίασε η Υφυπουργός παρά των Προέδρω, Ειρήνη Πική.

Η κ. Πική ανέφερε ότι, μεταξύ άλλων, προβλέπεται και μεταβατική ρύθμιση, ώστε ομάδα εκκαθάρισης να αναλάβει να διεκπεραιώσει όλες τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν φέτος, για να μη χάσει κανένας δικαιούχος το δικαίωμά του σε χορηγία. Αναφέρθηκε, ακόμα, σε μία σημαντική τροπολογία που κατατίθεται, για την τήρηση ειδικού λογαριασμού στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, ώστε να μπορούν να γίνονται αποδεκτές δωρεές από ιδιώτες και οργανισμούς για τη στήριξη φοιτητών.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, υπογράμμισε απευθυνόμενος προς την κ. Πική ότι ζητούμενο είναι να διαφανεί η πολιτική κατεύθυνση της Κυβέρνησης στους κανονισμούς που θα πλαισιώνουν την παροχή στήριξης προς φοιτητές. Απαντώντας στην παρατήρηση αυτή, η Υφυπουργός παρά των Προέδρω σημείωσε ότι εγκρίθηκε ήδη από το Υπουργικό Συμβούλιο η διεύρυνση των δικαιούχων στήριξης. Πρόσθεσε, δε, ότι τα κριτήρια για τους δικαιούχους που θα περιληφθούν στους κανονισμούς, θα είναι ίδια με εκείνα που ίσχυαν και στο πλαίσιο της παροχής επιδομάτων από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης. Η κ. Πική σημείωσε ότι οι κανονισμοί ήδη ετοιμάζονται και θα μπορούν άμεσα να κατατεθούν για ψήφιση από τη Βουλή, μόλις ψηφιστεί το νομοσχέδιο.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, εξέφρασε συμφωνία με το νομοσχέδιο για κατάργηση του Φορέα, σημειώνοντας ότι αυτή είναι μονόδρομος μετά την «κακοφημία», όπως είπε, γύρω από τον Φορέα, λόγω όσων αναφέρονταν στο βίντεο που κυκλοφόρησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κ. Λουκαΐδης εξέφρασε, όμως, και προβληματισμό σχετικά με τον κίνδυνο να μη διατηρηθεί η διακριτή αυτή στήριξη και να συγχωνευθεί σε άλλες μορφές επιδομάτων προς φοιτητές. Παράλληλα, εκφράζοντας βεβαιότητα ότι θα περιοριστούν οι δωρεές από ιδιώτες, μετά την κατάργηση του Φορέα, υπογράμμισε την ανάγκη ότι θα διασφαλιστεί πως θα καλυφθούν από το κράτος τα ποσά που είναι απαραίτητα για να συνεχιστεί η παροχή στήριξης στους δικαιούχους.

Απαντώντας η κ. Πική σημείωσε ότι η Κυβέρνηση δεσμεύτηκε για αυξημένη χορηγία μέσω του προϋπολογισμού, ώστε να καλυφθούν οι δικαιούχοι, και πρόσθεσε ότι δεν απαγορεύεται η αύξηση του ποσού αυτού, αν κριθεί απαραίτητο.

Από την πλευρά του ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, Ανδρέας Αντωνιάδης, ο οποίος είχε την αρμοδιότητα της οικονομικής διαχείρισης του Φορέα, χαιρέτισε τα νομοσχέδια που κατατέθηκαν, διαβεβαιώνοντας ότι θα μεριμνήσει η ομάδα εκκαθάρισης για να παραχωρηθούν όλα τα επιδόματα στους δικαιούχους.

Παράλληλα, όμως, εξέφρασε τη συμφωνία του με την παρατήρηση του κ. Λουκαΐδη, αναφέροντας ότι δεν αποσαφηνίζεται πως το κράτος θα πρέπει μελλοντικά να καλύπτει τις ανάγκες για παραχώρηση των επιδομάτων στήριξης. Εισηγήθηκε, δε, να εισαχθεί πρόνοια που να δεσμεύει την Κυβέρνηση να συνεισφέρει το απαραίτητο ποσό για να καλύπτονται οι ανάγκες αυτές. Εξάλλου, εξέφρασε ανησυχία και για το γεγονός ότι το αποθεματικό ταμείο του Φορέα δεν μπορεί να παραμείνει στη διάθεση του σκοπού αυτού, αφού εγείρεται νομικό ζήτημα, λόγω του ότι οι δωρεές έγιναν στο συγκεκριμένο ταμείο. Επίσης, ο κ. Αντωνιάδης εξέφρασε ανησυχία και για τη διατήρηση όλων των υφιστάμενων κατηγοριών δικαιούχων.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ζαχαρίας Κουλίας, στο πλαίσιο της συζήτησης στην Επιτροπή εισηγήθηκε να περιληφθεί στο νομοσχέδιο πρόνοια ότι η χορηγία στις συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων, θα προσφέρεται ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού που θα απαιτείται. Από την πλευρά του ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Παύλος Μυλωνάς, σημείωσε ότι, εφόσον τα επιδόματα θα καλύπτονται πλέον από δημόσιο χρήμα, ίσως να χρειάζεται να εξεταστεί και η αυστηροποίηση των κριτηρίων, για να μην υπάρξει εκμετάλλευση κρατικού χρήματος στο μέλλον.

Έντονη δυσαρέσκεια Βουλευτών για μη κοινοποίηση στοιχείων δωρητών στην Επιτροπή

Έντονη δυσαρέσκεια εξέφρασαν για ακόμα μία φορά οι Βουλευτές για το γεγονός ότι δεν κοινοποιούνται τα στοιχεία των δωρητών του Φορέα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών. Το ζήτημα έθεσε ο κ. Λουκαΐδης προς την κ. Πική, η οποία επανέλαβε ότι για το ζήτημα υπάρχει γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας και ότι μόνο εάν αλλάξει η γνωμάτευση, μπορεί να κοινοποιηθούν τα στοιχεία.

Όπως ανέφερε η δικηγόρος της Δημοκρατίας, Δένα Θεοδώρου, ενώπιον της Επιτροπής, η γνωμάτευσης βασίστηκε σε απόφαση Δικαστηρίου για την κοινοποίηση ονομάτων χωρίς συγκατάθεση, λόγω προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι Βουλευτές σχολίασαν ότι με τη γνωμάτευση της η Νομική Υπηρεσία φαίνεται να μην αναγνωρίζει στη Βουλή εξουσίες ελέγχου προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής σημείωσε, δε, ότι δεν γίνεται σεβαστός ο ρόλος της Επιτροπής και οι εξουσίες της στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Εξάλλου, τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών επισήμαναν ότι σε άλλες περιπτώσεις της έχουν κοινοποιηθεί ακόμα και πληροφορίες που διασυνδέονται με ζητήματα εθνικής ασφάλειας, όμως δεν την κοινοποιούνται τα στοιχεία των εταιρειών που έκαναν δωρεές στον Φορέα.

Πάντως, όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο της κατ’ άρθρο συζήτησης των νομοσχεδίων, σε αυτά προβλέπεται ότι για σκοπούς διαφάνειας θα ζητείται η συγκατάθεση του δωρητή για δημοσιοποίηση των στοιχείων του, εφόσον το ποσό ξεπερνά τις €20.000. Οι Βουλευτές του ΑΚΕΛ ζήτησαν να μειωθεί το ποσό σε €5.000, αλλά και να δηλωθεί ότι το όριο αυτό αφορά το σύνολο των δωρεών ανά έτος, κάτι με το οποίο συμφώνησε και ο κ. Αντωνιάδης.

