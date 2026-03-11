Το υψηλότερο ποσοστό πολιτών που δεν χρησιμοποιούν δημόσιες συγκοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφηκε το 2024 στην Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα, Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat).

Συγκεκριμένα, το 85% των ατόμων ηλικίας άνω των 16 ετών στην Κύπρο δήλωσε ότι δεν χρησιμοποιεί καθόλου δημόσιες συγκοινωνίες. Ακολουθούν η Ιταλία (68,0%), η Πορτογαλία (67,8%), η Γαλλία (65,1%), η Σλοβενία (61,6%) και η Ελλάδα (61,3%). Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο, όπου 15,7% των κατοίκων δεν χρησιμοποιούσε δημόσιες συγκοινωνίες το 2024, στην Εσθονία (26,6%) και στη Σουηδία (26,7%).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Eurostat, το 4,5% των ατόμων άνω των 16 ετών στην Κύπρο χρησιμοποιεί καθημερινά δημόσιες συγκοινωνίες, το 4,3% σε εβδομαδιαία βάση, το 2,9% μία φορά τον μήνα, ενώ το 3,3% λιγότερο από μία φορά τον μήνα.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 10,7% των ατόμων ηλικίας 16 ετών και άνω χρησιμοποιούσε κάποιο είδος δημόσιας συγκοινωνίας καθημερινά το 2024, το 11,6% κάθε εβδομάδα, το 10,0% κάθε μήνα και το 17,1% λιγότερο από μία φορά τον μήνα. Αντίθετα, το 50,6% δήλωσε ότι δεν χρησιμοποιεί καθόλου δημόσιες συγκοινωνίες.

Όσον αφορά τη χρήση δημόσιων συγκοινωνιών σε εβδομαδιαία βάση, το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο (23,1%), ακολουθούμενο από τη Λετονία (19,2%) και την Εσθονία (18,2%).

Πηγή: ΚΥΠΕ