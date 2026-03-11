Έχει ήδη ξεκινήσει η προσπάθεια επικαιροποίησης των πληροφοριών για τα καταφύγια στην ηλεκτρονική εφαρμογή SafeCY, ανέφεραν αρμόδιες πηγές την Τετάρτη, σημειώνοντας ότι αυτή η προσπάθεια θα ολοκληρωθεί στο τέλος αυτής της εβδομάδας.

Μέχρι το 1999 δεν υπήρχε καμία πρόνοια για καταφύγια στην Κύπρο, σημείωσαν, προσθέτοντας ότι το 1999 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη δημιουργία καταφυγίων. Με αυτήν την πολιτική δημιουργήθηκαν περίπου 2200 καταφύγια, ωστόσο αυτή η πολιτική τερματίστηκε το 2013 λόγω της οικονομικής κρίσης, όπως λέχθηκε. «Έκτοτε συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για νέα καταφύγια, αλλά καθαρά σε εθελοντική βάση», ωστόσο «ήταν μηδενική η ανταπόκριση», ανέφεραν.

Ακόμη, οι αρμόδιες πηγές επεσήμαναν ότι κατά τους πρόσφατους ελέγχους που διενεργήθηκαν στα καταφύγια διαπιστώθηκε ότι κάποιοι χώροι είχαν πωληθεί, ορισμένοι είχαν υποστεί μετατροπές ενώ άλλοι είχαν κατεδαφιστεί. Την ίδια ώρα, παραδέχθηκαν ότι υπήρξε αδυναμία εκ μέρους της Πολιτικής Άμυνας ως προς τους ελέγχους που διενεργούνταν παλαιότερα, σημειώνοντας ότι οι έλεγχοι «δυστυχώς δεν γίνονταν στον βαθμό που θα έπρεπε, εκ του αποτελέσματος».

Οι ίδιες πηγές εξήγησαν ότι τον Σεπτέμβριο του 2023 ελήφθη η απόφαση για αλλαγή προσέγγισης στο ζήτημα της δημιουργίας καταφυγίων, προσθέτοντας ότι αναζητήθηκαν λύσεις σε εκκλησίες, ξενοδοχεία, χώρους στάθμευσης και δημόσιους χώρους.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες πηγές είπαν ότι υπήρξε επικοινωνία με τις κοινότητες για να υποδειχθούν χώροι που διαθέτουν υπόγεια, προσθέτοντας ότι έχουν ανταποκριθεί 24 κοινότητες και αξιολογούνται οι χώροι που έχουν προτείνει. «Κάνουμε μια εντατική προσπάθεια να αυξήσουμε τους χώρους», τόνισαν.

Επίσης, σημείωσαν ότι υπάρχουν πάρα πολλά υπόγεια που δεν έχουν δηλωθεί στην Πολιτική Άμυνα, αλλά θα αξιοποιηθούν από τον κόσμο σε περίπτωση κρίσης.

Την ίδια ώρα, οι πηγές τόνισαν τη σημασία της ανακοίνωσης από το Υπουργείο Εσωτερικών για δημιουργία καταφυγίων από ιδιώτες, επισημαίνοντας ότι αυτό θα βοηθήσει τη στεγαστική πολιτική του κράτους και θα ωφελήσει τους επιχειρηματίες ανάπτυξης γης. Ακόμη, εξέφρασαν την πεποίθηση ότι θα υπάρξει ανταπόκριση από τον κόσμο.

Αναφερόμενες στο νομοσχέδιο που κατέθεσε την Τετάρτη το Υπουργείο Εσωτερικών στη Βουλή για την αναβάθμιση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και τη μετονομασία του Υπουργείου σε Υπουργείο Εσωτερικών και Πολιτικής Προστασίας, οι ίδιες πηγές υπογράμμισαν ότι «πλέον χρειάζεται ριζική αναδιάρθρωση και αναβάθμιση του τρόπου αντιμετώπισης της πολιτικής προστασίας».

Ως προς τον διορισμό του Αρχιπύραρχου Νίκου Λογγίνου ως Εθνικού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας στη θέση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέα Γρηγορίου, οι ίδιες αρμόδιες πηγές εξήγησαν ότι «είναι καλύτερα ο Εθνικός Συντονιστής να είναι κάποιος επιχειρησιακός που να είναι αποκλειστικά αφιερωμένος σε αυτό».

«Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο ρόλος του Εθνικού Συντονιστή δεν είναι μόνο σε περιόδους κρίσης, αλλά είναι η προετοιμασία», υπέδειξαν. «Εκεί που φάνηκε ότι υστερούσαμε είναι στον συντονισμό των υπηρεσιών για να έχουμε βέλτιστη προετοιμασία. Με τον Εθνικό Μηχανισμό και τη νομοθεσία (που τέθηκε ενώπιον της Βουλής) και τον Εθνικό Συντονιστή που προβλέπεται, επιλύεται αυτό (το ζήτημα), διότι μέσω του Εθνικού Μηχανισμού όλες οι υπηρεσίες τίθενται κάτω από αυτόν τον μηχανισμό», υπογράμμισαν.

«Λόγω του φόρτου εργασίας που έχει ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, τα υπόλοιπα καθήκοντά του ως τεχνοκράτη θα είναι καλύτερα να αναλάβει προσωρινά ο κύριος Λογγίνος», εξήγησαν, διευκρινίζοντας ότι τα καθήκοντα που αναλαμβάνει ο Αρχιπύραρχος αφορούν μόνο στις πυρκαγιές. Όταν ψηφιστεί ο νόμος από τη Βουλή, θα διοριστεί κάποιο άλλο άτομο ως Εθνικός Συντονιστής για όλες τις κρίσεις, συμπλήρωσαν.

Παράλληλα, ανέφεραν ότι έχει ήδη ξεκινήσει η προσπάθεια επικαιροποίησης των πληροφοριών για τα καταφύγια στην ηλεκτρονική εφαρμογή SafeCY, διευκρινίζοντας ότι αυτή η προσπάθεια θα ολοκληρωθεί στο τέλος αυτής της εβδομάδας.

Η εν λόγω εφαρμογή αξιοποιείται ως ένα εργαλείο ενημέρωσης, είπαν, σημειώνοντας ότι θα ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για τη χρήση της εφαρμογής. Την ίδια ώρα, τόνισαν την ανάγκη ο κόσμος να κατεβάζει τις διαθέσιμες ενημερώσεις αναβάθμισης της εφαρμογής.

Σε ό,τι αφορά το 112, οι αρμόδιες πηγές ανέφεραν ότι καταβάλλεται προσπάθεια για έγκριση της εφαρμογής από την Apple μέχρι τον προσεχή Ιούνιο, ει δυνατόν και νωρίτερα.

Πηγή: ΚΥΠΕ