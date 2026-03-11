Η Κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες και συνεχίζει σε στενή συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να διασφαλιστεί ότι τυχόν επιπτώσεις στον τουρισμό θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, δήλωσε την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Στην εναρκτήρια τοποθέτησή του, κατά την ευρεία σύσκεψη στην οποία προήδρευσε το απόγευμα, στο Προεδρικό Μέγαρο, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα του τουρισμού, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στις κινήσεις που θα προβεί η Κυβέρνηση για αντιμετώπιση των θεμάτων που επηρεάζουν τον τουρισμό.

«Θεώρησα σκόπιμο να κάνουμε αυτή τη σύσκεψη, για να συντονίσουμε τις δράσεις μας, ώστε να αντιμετωπίσουμε την εντελώς λανθασμένη εικόνα, που δημιουργούν κάποιοι ειδικότερα στο εξωτερικό», είπε.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, «έχουμε, ήδη, προβεί ως Κυβέρνηση σε κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες», προσθέτοντας ότι «είναι σημαντικό να συντονιστούμε όπως πάντα, η Κυβέρνηση και ο ιδιωτικός τομέας, για να αντιμετωπίσουμε το θέμα που προανέφερα, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε από πλευράς Κυβέρνησης, έτσι ώστε οι όποιες επιπτώσεις να αντιμετωπιστούν».

Όπως είπε «ήταν σημαντικό ότι η προηγούμενη χρονιά, καθώς και το 2024 ήταν ρεκόρ σεζόν για τις αφίξεις τουριστών, αλλά και από πλευράς εσόδων».

«Γνωρίζετε καλά τη σημασία του τουριστικού τομέα στο ΑΕΠ της χώρας, στην οικονομία μας, αγγίζει πολλά Υπουργεία, για αυτό έχουμε μαζί μας και τέσσερεις Υπουργούς, και θα δούμε πρώτα τα δεδομένα ως έχουν αυτή τη στιγμή, καθώς και τις κινήσεις που θα κάνουμε άμεσα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αν προκύψει ανάγκη», είπε καταληκτικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ