Σε ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό επισκέψεων στην ιστοσελίδα του για ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας, αναφέρεται το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σημειώνοντας παράλληλα ότι η ιστοσελίδα του «λειτουργεί κανονικά».

«Καθώς σήμερα είναι η τελευταία ημέρα ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας, παρατηρείται ιδιαίτερα αυξημένος αριθμός επισκέψεων στην ιστοσελίδα, γεγονός που ενδέχεται να προκαλεί προσωρινές καθυστερήσεις ή δυσκολία πρόσβασης για ορισμένους χρήστες», αναφέρει το ΤΟΜ σε σημερινή ανακοίνωση.

Το ΤΟΜ καλεί τους πολίτες, σε περίπτωση που παρουσιαστεί καθυστέρηση, να επαναλάβουν την προσπάθειά τους μετά από λίγο, καθώς το σύστημα εξυπηρετεί συνεχώς μεγάλο αριθμό αιτημάτων.

Τέλος, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ