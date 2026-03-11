«Καταδικάζουμε έντονα τη πρόσφατη επίθεση στην βρετανική βάση στο Ακρωτήρι… Τονίζουμε την ανάγκη στενής συνεργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κύπρου για τη διασφάλιση της ασφάλειας στο νησί… Λάβαμε διαβεβαιώσεις από τον Υφυπουργό ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της Κύπρου και των ανθρώπων της». Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασίλειου Χρίστος Καραολής μετά τη συνάντηση που είχε με τον Βρετανό υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για θέματα Ευρώπης Στίβεν Ντάουτι.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη, στο Λονδίνο με τη συμμετοχή και του αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας Μιχάλη Έλληνα. Ως κύριο θέμα είχε την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος την 1η Μαρτίου στην βρετανική αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου.

Σύμφωνα με τον κ. Καραολή, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν την ασφάλεια της Κύπρου και μεταφέρθηκαν στον υφυπουργό οι ανησυχίες της κυπριακής διασποράς του Ηνωμένου Βασιλείου. Παράλληλα, έγινε μια διευρυμένη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για τη σημασία της διατήρησης της σταθερότητας στην Κύπρο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Τα μέλη της Ομοσπονδίας, αφού καταδίκασαν την επίθεση στην Βρετανική Βάση, υπογράμμισαν ότι προκάλεσε ανησυχία σε όλη την Κύπρο, αλλά ιδιαίτερα στους κατοίκους των περιοχών του Ακρωτηρίου, οι οποίοι επηρεάστηκαν άμεσα από το περιστατικό. Παράλληλα τονίστηκε πως οι τοπικές κοινότητες αναμένουν διαβεβαιώσεις από τις αρμόδιες αρχές ότι λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της περιοχής και ότι υπάρχει στενή συνεργασία με την Κυπριακή κυβέρνηση.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών από την πλευρά του επανέλαβε ότι η ασφάλεια των Κυπρίων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την βρετανική κυβέρνηση, ενώ επισήμανε πως οι δυνατότητες αντιπυραυλικής άμυνας και αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχουν ενισχυθεί τόσο πριν όσο και μετά την επίθεση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Ντάουτι αναφέρθηκε στην ανάπτυξη του πολεμικού πλοίου HMS Dragon στην περιοχή, καθώς και στην αποστολή επιπλέον στρατιωτικών ελικοπτέρων τύπου Wildcat και Merlin. Παράλληλα, σημείωσε ότι εξετάζονται τρόποι βελτίωσης της άμεσης ενημέρωσης των κατοίκων στις περιοχές των βάσεων, μέσω καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπογραμμίστηκε επίσης η σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας Ηνωμένου Βασιλείου και Κύπρου σε θέματα άμυνας και ασφάλειας. Όπως σημειώθηκε, η σταθερότητα στο νησί και στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο θεωρείται κρίσιμη για την περιφερειακή ασφάλεια.

Ο κ. Ντάουντι απάντησε πως η ενισχυμένη συνεργασία στους τομείς άμυνας και ασφάλειας αποτελεί βασικό πυλώνα του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών. Τόνισε ότι οι επαφές συνεχίζονται σε υψηλό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων επισκέψεων κυβερνητικών αξιωματούχων, με στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή και την αποκλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Ο ίδιος σημείωσε επίσης ότι, προς το παρόν, το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν αποτρέπει τα ταξίδια προς την Κύπρο, ωστόσο συνέστησε στους Βρετανούς πολίτες να παρακολουθούν τις επίσημες ταξιδιωτικές συμβουλές για τις χώρες της περιοχής.

Τέλος από την πλευρά του, ο κ. Καραολής είπε ότι η Ομοσπονδία θα συνεχίσει να βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με τη βρετανική κυβέρνηση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ανησυχίες της κυπριακής κοινότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσουν να λαμβάνονται υπόψη.

