Το 87% των προϊόντων που έχουν ανακληθεί ή απαγορευτεί εξακολουθούν να διατίθενται στο διαδίκτυο, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για πιο αποτελεσματικούς μηχανισμούς εποπτείας και συμμόρφωσης, αναφέρει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, επικαλούμενος πρόσφατη έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Σε ανακοίνωση, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Καταναλωτή, η οποία γιορτάζεται στις 15 Μαρτίου κάθε έτους, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών αναφέρει ότι το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Καταναλωτή για το έτος 2026 θα επικεντρώνεται στην Ασφάλεια προϊόντων, ώστε οι καταναλωτές να μην διατρέχουν οποιοδήποτε κίνδυνο και καλεί όλους τους πολίτες, τους φορείς και τις επιχειρήσεις να συμβάλουν στη δημιουργία μιας αγοράς όπου κάθε προϊόν είναι ασφαλές και κάθε καταναλωτής μπορεί να αισθάνεται σίγουρος και προστατευμένος.

Σύμφωνα με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών, το 2025 καταγράφηκαν 4.671 προειδοποιήσεις στο ευρωπαϊκό σύστημα Safety Gate, ο μεγαλύτερος αριθμός από την έναρξη λειτουργίας του το 2003.

«Πρόκειται για αύξηση 13% σε σχέση με το 2024 και υπερδιπλασιασμό σε σύγκριση με το 2022», αναφέρει και προσθέτει ότι οι εθνικές αρχές προχώρησαν επίσης σε 5.794 επακόλουθες ενέργειες, αυξημένες κατά 35% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, την ενισχυμένη αποτελεσματικότητα του συστήματος, χάρη και στον νέο Κανονισμό για τη Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων, ο οποίος επιτρέπει πιο συστηματική και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς σε ολόκληρη την ΕΕ και τον ΕΟΧ.

Αναφερόμενος στις θέσεις και στα αιτήματά του, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών ζητεί αναγνώριση ότι η ασφάλεια προϊόντων αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, συνδεδεμένο με την προστασία της ζωής και της υγείας, ενίσχυση του ρόλου των οργανώσεων καταναλωτών στη χάραξη πολιτικής, ώστε οι αποφάσεις να βασίζονται σε πραγματικές ανάγκες και τεκμηριωμένες προτάσεις, στενή συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και οργανώσεων καταναλωτών ώστε η ασφάλεια να διασφαλίζεται σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής ενός προϊόντος, αποτελεσματικά διασυνοριακά συστήματα ασφάλειας, με σύγχρονα εργαλεία, καινοτομία και συντονισμό ανακλήσεων και ενιαία παγκόσμια πρότυπα και ρυθμιστικά πλαίσια.

Πηγή: ΚΥΠΕ