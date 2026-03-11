Διαδικασίες επί παραβάσει εναντίον 19 κρατών μελών, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, αποστέλλοντας επίσημη προειδοποιητική επιστολή, αποφάσισε να κινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς δεν υπέβαλαν τα προσχέδια των Εθνικών Σχεδίων Ανακαίνισης Κτιρίων (ΕΣΑΚ) έως την προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2025.

Προειδοποιητική επιστολή στάληκε στο Βέλγιο, την Τσεχία , τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Λετονία, το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Ολλανδία, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία, και τη Σουηδία.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, τα ΕΣΑΚ αποτελούν ένα βασικό και στρατηγικό εργαλείο για τα κράτη μέλη, προκειμένου να μετατρέψουν το απόθεμα κτιρίων τους σε ένα υψηλής απόδοσης, ενεργειακά αποδοτικό και αποανθρακοποιημένο περιουσιακό στοιχείο έως το 2050. Με τα ΕΣΑΚ δημιουργούνται προβλέψιμες οδοί που αφορούν τις ανακαινίσεις με σαφή μακροπρόθεσμα πλάνα, που θα υποστηρίξουν την πλήρη εφαρμογή της αναθεωρημένης Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων, δίνοντας την απαραίτητη σταθερότητα και προβλεψιμότητα στις επενδύσεις, προστίθεται.

Η Επιτροπή επισημαίνει πως τα σχέδια αυτά είναι καθοριστικά για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και, κατά συνέπεια, για τη μείωση των λογαριασμών ενέργειας. Όπως επισημαίνεται, η έγκαιρη υποβολή των προσχεδίων επιτρέπει στην Κομισιόν να αξιολογεί αποτελεσματικά τη στρατηγική κάθε κράτους μέλους, διασφαλίζοντας ότι τα τελικά σχέδια είναι ολοκληρωμένα, εφαρμόσιμα και ευθυγραμμισμένα με τους ενημερωμένους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους για το κλίμα και την ενέργεια.

Με την αποστολή επίσημης προειδοποίησης, η Επιτροπή ζητά τώρα από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να υποβάλουν τα προσχέδιά τους χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Τα κράτη μέλη έχουν δύο μήνες για να απαντήσουν στις επίσημες προειδοποιήσεις, ενώ σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

Πηγή: ΚΥΠΕ