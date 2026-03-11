Στο 35% βρίσκεται η πληρότητα των ξενοδοχείων στα κατεχόμενα λόγω ακυρώσεων στις κρατήσεις παρότι σε λίγες μέρες είναι το μπαϊράμι, γράφει πρωτοσέλιδα η Ντιαλόγκ ενώ η Κίπρις γράφει στο πρωτοσέλιδό της ότι ο τομέας του χαλλουμιού αντιμετωπίζει κρίση λόγω της μη εξαγωγής προς τις χώρες που επηρεάζονται από τον πόλεμο, που είναι και οι κύριες αγορές.

Μιλώντας στην Ντιαλόγκ ο Μεχμέτ Κιράλ, διευθυντής του ξενοδοχείου Σάλαμις Κόντι στην κατεχόμενη Αμμόχωστο ανέφερε ότι ο τουριστικός τομέας αρχίζει να υφίσταται σοβαρές απώλειες λόγω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Σημειώνονται ακυρώσεις στις κρατήσεις, είπε, κι ακόμη και κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, τα ξενοδοχεία θα λειτουργούν με μέσο ποσοστό πληρότητας 35%, από το 55% που ήταν αρχικά. Οι ακυρώσεις, συνέχισε, δεν προέρχονται μόνο από τη Μέση Ανατολή, αλλά και από την Ευρώπη, την οποία θεωρεί πολύ σημαντική αγορά – όπως είπε – λόγω του συναλλάγματος.

«Δεν θα είμαστε γεμάτοι κατά τη διάρκεια των διακοπών. Οι κρατήσεις έχουν μειωθεί. Χάσαμε τον Μάρτιο. Η δουλειά είναι για τον Απρίλιο. Ελπίζω να τελειώσει ο πόλεμος», ανέφερε.

Ο κ. Κιράλ πρόσθεσε ότι τα ξενοδοχεία αγοράζουν τουλάχιστον 3.000 διαφορετικά είδη τροφίμων και προμηθειών από την αγορά, με ετήσιες δαπάνες που υπερβαίνουν τα 150 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας ότι ο τουριστικός τομέας συμβάλλει σημαντικά στην οικονομία του ψευδοκράτους, αλλά και στους τοπικούς «δήμους» μέσω «φόρων».

Υποστήριξε ότι η ε/κ πλευρά προσφέρει κίνητρο 25 ευρώ ανά άτομο για να προσελκύσει τουρίστες στις ελεύθερες περιοχές αντί στο ψευδοκράτος από μεγάλους τουριστικούς πράκτορες μέσω των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου και ζήτησε από την «κυβέρνηση» να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα.

Μια ακόμη συνέπεια του πολέμου προβάλλει η Κιπρις με τίτλο «Σε κίνδυνο το χαλλούμι». Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η εξαγωγή χαλλουμιού, του σημαντικότερου εξαγώγιμου προϊόντος του ψευδοκράτους, έχει σταματήσει λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η διακοπή της εξαγωγής 850 τόνων χαλουμιού ανά μήνα έχει προκαλέσει κρίση για τους παραγωγούς, όπως αναφέρει.

Ο Μέριτς Αβουντούκ, πρόεδρος του τ/κ εμπορικού και βιομηχανικού Επιμελητηρίου ανέφερε ότι περίπου 30 εμπορευματοκιβώτια εξάγονται από το ψευδοκράτος στη Μέση Ανατολή κάθε μήνα, με το 98% αυτών να είναι χαλλούμι, που αντιστοιχεί σε 850 τόνους ανά μήνα. Πρόσθεσε ότι αυτό αντιπροσωπεύει μηνιαία αξία εξαγωγών 4-4,5 εκ δολαρίων.

Είπε επίσης ότι τα προϊόντα που στάλθηκαν πριν από τον πόλεμο δεν έφτασαν στους παραλήπτες τους και οι παραγωγοί δεν μπορούν να πληρωθούν. Συναντήθηκαν, συνέχισε, με τον «διοικητή» της «κεντρικής τράπεζας» και έλαβαν την υπόσχεση ότι θα πάρουν πακέτο στήριξης μέχρι την επόμενη εβδομάδα, τονίζοντας την επείγουσα ανάγκη η «κυβέρνηση» να αναπτύξει νέες και βιώσιμες πολιτικές για το χαλλούμι.

Σύμφωνα με τον κ. Αβουντούκ, ο Μάρτιος, ο Απρίλιος, ο Μάιος και ο Ιούνιος είναι οι μήνες αιχμής για την παραγωγή νωπού γάλακτος, αλλά ο τομέας αντιμετωπίζει μια σοβαρή κρίση. Η παραγωγή συνεχίζεται ασταμάτητα κάθε μέρα κι αποθηκεύεται, αλλά αυτό δεν αποτελεί λύση, ανέφερε προσθέτοντας ότι είναι άγνωστο πόσο θα διαρκέσει αυτή η κρίση.

Πηγή: ΚΥΠΕ