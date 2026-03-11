Αποφασίστηκε σήμερα ο διορισμός του Αρχιπύραρχου Νίκου Λογγίνου ως Εθνικού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Απευθυνόμενος στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και αναφερόμενος στην απόφαση για αναβάθμιση και ενίσχυση της πολιτικής προστασίας στην Κύπρο στα ευρωπαϊκά πρότυπα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «σήμερα θα εγκρίνουμε το νομοσχέδιο που ρυθμίζει νομοθετικά τη δημιουργία Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και θεσμοθετεί μέσα από τον μηχανισμό τον Εθνικό Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας».

Την ίδια ώρα, υπενθύμισε ότι «ξεκινήσαμε τη μεγάλη μεταρρύθμιση το 2023 για αναδιάρθρωση του τομέα, για ενίσχυση του μηχανισμού».

«Στόχος μας», σημείωσε, «είναι η δημιουργία ενός αναβαθμισμένου στη βάση ευρωπαϊκών προτύπων πλαισίου συντονισμού και συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, υπό τον Εθνικό Συντονιστή, για πιο αποτελεσματική ανταπόκριση σε περιστατικά κρίσεων».

«Μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αποφασίζουμε σήμερα τον διορισμό του Αρχιπύραρχου Νίκου Λογγίνου ως Εθνικού Συντονιστή», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ