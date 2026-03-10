Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (10/03) η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον €1.000.000!

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 38, 36, 43, 21, 18 και ΤΖΟΚΕΡ ο αριθμός: 13